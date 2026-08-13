Ministerio de Cultura evalúa acciones para conservar la Basílica Menor de Natá de los Caballeros

Las acciones se desarrollan además en medio del proceso que busca un eventual reconocimiento del templo como Basílica Pontificia, lo que refuerza el interés por conocer su estado actual y las necesidades técnicas.

El Ministerio de Cultura inició acercamientos con distintos sectores para evaluar las necesidades de conservación de la Basílica Menor de Natá de los Caballeros y definir las acciones necesarias para preservar y poner en valor este histórico inmueble.

Representantes de la comunidad religiosa, sociedad civil, autoridades locales y actores vinculados a la protección del patrimonio participaron en un encuentro en el que se analizaron las principales inquietudes relacionadas con una futura intervención de la iglesia.

Las acciones se desarrollan además en medio del proceso que busca un eventual reconocimiento del templo como Basílica Pontificia, lo que refuerza el interés por conocer su estado actual y las necesidades técnicas para garantizar su conservación.

Como parte de los próximos pasos, el Ministerio de Cultura, encabezado por la ministra María Eugenia Herrera, planteó realizar una inspección multidisciplinaria para elaborar un diagnóstico integral de las condiciones de la edificación.

Un primer recorrido contó con la participación de la arquitecta restauradora Itzela Quiroz y la licenciada Yamileth Stanziola, quienes, junto con personal de la institución, efectuaron una evaluación preliminar para identificar las acciones que deberán contemplarse en el proceso de conservación.

La iglesia de Natá, dedicada al apóstol Santiago, destaca por su valor histórico, arquitectónico y religioso. Es considerada una de las iglesias más antiguas de América que permanece en uso como espacio de culto.

Además, el templo fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 68 de 1941, condición que reconoce su importancia dentro del patrimonio cultural de Panamá.