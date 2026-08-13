Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

CHIRIQUÍ

ADMINISTRADORA DE EVENTOS: Distribuir las tareas y supervisar al personal a cargo de la finca, preparar informes, propuestas económicas, organizar las compras, gestionar el buen funcionamiento de la finca, en aspectos operativos y administrativos.

COCLÉ

ASISTENTE ADMINISTRATIVA: Optimizar el funcionamiento diario de la oficina mediante la organización de documentos, la gestión de agendas y el apoyo operativo a los diferentes departamentos de la empresa.

PANAMÁ OESTE

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO-SOLDADOR: Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en estructuras y equipos, así como labores de soldadura especializada, garantizar la calidad de las uniones soldadas y apoyar en actividades generales de mantenimiento industrial.

Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en estructuras y equipos, así como labores de soldadura especializada, garantizar la calidad de las uniones soldadas y apoyar en actividades generales de mantenimiento industrial. COORDINADOR DE OPERACIONES: Planificar, coordinar y ejecutar las operaciones de atención a naves en puerto y realizar el abordaje de naves, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente, autoridades portuarias y normativas aplicables, garantizando eficiencia operativa, control de costos y calidad del servicio.

Planificar, coordinar y ejecutar las operaciones de atención a naves en puerto y realizar el abordaje de naves, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente, autoridades portuarias y normativas aplicables, garantizando eficiencia operativa, control de costos y calidad del servicio. COORDINADOR DE TRIPULANTES: Coordinar y gestionar los procesos relacionados con cambios de tripulación, asegurando el cumplimiento de los requisitos migratorios, portuarios y del cliente, garantizando eficiencia operativa, cumplimiento normativo y bienestar de la tripulación.

PANAMÁ