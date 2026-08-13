Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles
Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.
Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.
Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:
CHIRIQUÍ
- ADMINISTRADORA DE EVENTOS: Distribuir las tareas y supervisar al personal a cargo de la finca, preparar informes, propuestas económicas, organizar las compras, gestionar el buen funcionamiento de la finca, en aspectos operativos y administrativos.
COCLÉ
- ASISTENTE ADMINISTRATIVA: Optimizar el funcionamiento diario de la oficina mediante la organización de documentos, la gestión de agendas y el apoyo operativo a los diferentes departamentos de la empresa.
PANAMÁ OESTE
- TÉCNICO EN MANTENIMIENTO-SOLDADOR: Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en estructuras y equipos, así como labores de soldadura especializada, garantizar la calidad de las uniones soldadas y apoyar en actividades generales de mantenimiento industrial.
- COORDINADOR DE OPERACIONES: Planificar, coordinar y ejecutar las operaciones de atención a naves en puerto y realizar el abordaje de naves, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente, autoridades portuarias y normativas aplicables, garantizando eficiencia operativa, control de costos y calidad del servicio.
- COORDINADOR DE TRIPULANTES: Coordinar y gestionar los procesos relacionados con cambios de tripulación, asegurando el cumplimiento de los requisitos migratorios, portuarios y del cliente, garantizando eficiencia operativa, cumplimiento normativo y bienestar de la tripulación.
PANAMÁ
- ASISTENTE CONTABLE (CON IDONEIDAD CPA): Registrar, clasificar y analizar las transacciones contables de la empresa, garantizando el cumplimiento de las normas contables vigentes, elaborar y revisar conciliaciones bancarias, asegurando la correcta identificación de diferencias y su oportuna regularización.
- RESPONSABLE DE SOPORTE: Instalar, configurar y dar mantenimiento a computadoras y laptops, administrar los sistemas operativos Windows, configurar usuarios, permisos y políticas de seguridad.
- ENFERMERA CON IDONEIDAD: Realizar visitas a las residencias de los pacientes para brindar seguimiento clínico, curaciones, toma de muestras o administración de tratamientos a domicilio.
- LABORATORISTA CLÍNICO: Realizar análisis biológicos, químicos, inmunológicos, microbiológicos y genéticos en muestras, manejar y calibrar equipos de alta complejidad (analizadores automáticos, microscopios).
- MÉDICO GENERAL IDÓNEO: Brindar servicios médicos en atención primaria en clínica, ferias y domicilios a pacientes.
- VENDEDOR: Promocionar los servicios de manejo integral de residuos que ofrece ECOVSA, gestionar y fortalecer la cartera de clientes, elaborar cotizaciones y propuestas comerciales, realizar visitas comerciales y seguimiento a clientes potenciales y actuales.
- AYUDANTE DE FLORISTERÍA: Elaborar arreglos florales para diferentes ocasiones, mantener la hidratación y conservación adecuada de las flores, realizar inventarios y cumplir con los tiempos de preparación de los pedidos.
- ASISTENTE DE ATENCIÓN Y EVENTOS: Apoyar desde la atención a visitantes y cotizaciones hasta la decoración y coordinación de eventos especiales.
- TÉCNICO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y REDES: Instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de CCTV, instalación y soporte de alarmas de intrusión, configuración de redes IP, diagnóstico de fallas de conectividad, instalación de sistemas de control de acceso y mantenimiento de barreras vehiculares automáticas.
- JEFE/A DE SALA: Supervisar la operación diaria de la sala, liderar, motivar y evaluar el desempeño del equipo de trabajo, garantizar una excelente experiencia de servicio al cliente, analizar indicadores de operación y proponer acciones de mejoras
- SUPERVISOR/A DE BAR: Supervisar las operaciones diarias del bar, coordinar y apoyar al personal durante los turnos, controlar inventarios y realizar pedidos de insumos y garantizar un servicio de alta calidad al cliente.
- TÉCNICO JUNIOR DE LABORATORIO: Ejecutar las pruebas de los equipos, aplicando los principios y teorías de la electrónica, circuitos eléctricos, sistemas electrónicos y radiofrecuencia.
- ANALISTA DE RECLAMOS DE PERSONAS: Gestionar, analizar y procesar las solicitudes de reclamos de las personas (vida, salud, gastos médicos mayores y accidentes personales), evaluando la cobertura de la póliza de acuerdo con las condiciones contractuales, deducibles, coaseguros y normativas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
- ASISTENTE CONTABLE: Ingresar facturas de proveedores, comprobantes de egreso, ingresos y asientos contables diarios en el sistema, preparar documentación de soporte para declaraciones de impuestos (retenciones, informe de compras etc.), apoyar en la recopilación de novedades o registro preliminar de horas y deducciones.
- LÍDER DE OPERACIONES Y SERVICIOS: Supervisar la operación diaria del parque, garantizando el cumplimiento de normativas de calidad, seguridad e higiene, coordinando el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, impulsar las ventas e identificar/gestionar alianzas estratégicas corporativas en conjunto con el área de mercadeo.