Panamá busca convertir su ingreso al Mercosur en inversión, producción y empleo

El vicecanciller explicó que el siguiente paso debe ser atraer empresas del Mercosur para que establezcan operaciones en Panamá.

Panamá/La incorporación de Panamá como Estado Asociado del Mercosur abre una nueva ruta para atraer inversión, fortalecer la producción nacional y ampliar el acceso a un mercado de 271 millones de habitantes, según planteó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, durante el conversatorio “Panamá como hub logístico y plataforma de comercio e inversión en el marco del Mercosur”.

El también vicecanciller Hoyos señaló que esta adhesión amplía el horizonte económico del país, tradicionalmente orientado hacia Estados Unidos y Europa, y permite fortalecer la integración con América del Sur.

El viceministro explicó que el siguiente paso debe ser atraer empresas del Mercosur para que establezcan operaciones en Panamá, aprovechen su conectividad logística, aérea y marítima, y utilicen al país como plataforma para atender otros mercados.

“Nuestro reto es convertir esta integración en inversión, producción y empleo”, afirmó Hoyos, al destacar que Panamá debe aumentar su participación en las cadenas regionales y globales de valor mediante el fortalecimiento de su capacidad industrial y productiva.

Durante su intervención, recordó que en 2025 las exportaciones panameñas de servicios alcanzaron 20,194 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 9.8%, mientras que las exportaciones de bienes sumaron 1,292.6 millones de dólares.

Hoyos también destacó que Panamá es el mayor exportador de servicios per cápita del continente americano y el cuarto país de América Latina en exportaciones totales de servicios, solo por detrás de Chile, Brasil y México.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Giulia De Sanctis, sostuvo que Panamá reúne condiciones únicas para convertirse en un centro regional de inversión y comercio, gracias a su plataforma logística, su centro financiero y su ubicación estratégica.

No obstante, advirtió que esas ventajas deben convertirse en una política de Estado orientada a atraer inversión de mayor valor agregado e integrar al país con más fuerza a las nuevas cadenas globales de valor.

“El contexto internacional está cambiando rápidamente y Panamá tiene la oportunidad de posicionarse como un puente entre regiones, siempre que actúe con visión estratégica y fortalezca su competitividad”, señaló De Sanctis.

El conversatorio forma parte de la agenda preparatoria de la Cena Anual por la Libertad Económica 2026, que Apede celebrará el próximo 23 de julio y que contará con la conferencia magistral de Nicolás Albertoni, investigador del Georgetown University Americas Institute.