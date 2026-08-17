Presentan proyecto de ley para el cierre progresivo y ordenado del Banco Hipotecario

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de ley que establece un cierre ordenado del Banco Hipotecario, con plazo hasta finales de 2027. La iniciativa traslada la cartera financiera e hipotecaria a la Caja de Ahorro y las políticas de vivienda de interés social al Ministerio de Vivienda.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, presentó un proyecto de ley que establece un cierre ordenado del Banco Hipotecario, con un plazo definido: para el 31 de diciembre de 2027, la entidad debe tener completado su cierre formal. La presentación se dio el mismo día en que se realizó la vista presupuestaria del banco, cuyo presupuesto se reduce en cinco millones de dólares.

En dicha vista, solo se proyectaron los salarios que serán entregados a los funcionarios, pago de cuotas obrero-patronal y gastos de alquileres y servicios.

Un comité interinstitucional para el traspaso

Jované explicó que el proyecto crea un comité conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Vivienda, la Caja de Ahorro y la Contraloría General de la República, encargado de ordenar el proceso y definir los mecanismos necesarios para el traspaso tanto de los inmuebles como de la cartera hipotecaria del banco.

¿Cómo se dividen las funciones?

Según explicó el ministro, la división de funciones será la siguiente:

La parte financiera e hipotecaria pasa a la Caja de Ahorro , que la manejará como una cartera diferenciada, sin que esto implique una fusión bancaria.

pasa a la , que la manejará como una cartera diferenciada, sin que esto implique una fusión bancaria. El Ministerio de Vivienda asume la responsabilidad de las políticas de vivienda, con énfasis en interés social, y administrará los inmuebles vinculados a esos proyectos.

Sobre el futuro de los servidores públicos de la institución, el ministro indicó que su absorción le corresponderá definir al comité interinstitucional, que evaluará si son distribuidos entre la Caja de Ahorro u otras instituciones involucradas.

Trámites pendientes y morosidad

El ministro reconoció que existen trámites pendientes, como traspasos de servidumbre e infraestructura al Estado, gobiernos locales y otras instituciones, que aún forman parte de la finca madre de distintos desarrollos de vivienda del banco. Cerrar esos procesos también forma parte del plazo fijado para diciembre de 2027.

Consultado sobre la morosidad, que según la pregunta de los periodistas supera los 100 millones de dólares, el ministro indicó que se revisará cada caso para no afectar la parte social del programa, y que se realizará un "barrido" para confirmar que quienes residen en las propiedades son efectivamente los beneficiarios originales de las hipotecas de interés social.

Sobre si la Caja de Ahorro tendría mayor capacidad para recuperar la cartera morosa, el ministro remitió la definición de esas acciones al comité interinstitucional, cuyas propuestas deberán ser aprobadas por el Órgano Ejecutivo.

Información de Meredith Serracín