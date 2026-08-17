Asamblea Nacional| Inician vistas presupuestarias de 2027; Siacap solicita aumento de dietas

La Comisión deberá atender a 96 instituciones que sustentarán sus presupuestos para 2027.

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional inició este lunes las vistas presupuestarias de las entidades que sustentan sus asignaciones dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que supera los $35 mil millones.

La primera entidad en comparecer fue el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap), que solicitó cerca de $1.9 millones para 2027. El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó asignarle $1.8 millones.

Durante la sustentación, la discusión se concentró en la solicitud para aumentar de $300 a $500 la dieta que reciben los integrantes del Consejo de Administración del Siacap por participar en su reunión mensual.

El diputado Luis Duke pidió explicar los criterios utilizados para proponer el incremento de $200, debido a que algunos de los integrantes del consejo son ministros, representantes de ministerios u otros funcionarios públicos.

“Tiene que haber una justificación del aumento de 300 a 500. Todavía no la he escuchado. Me gustaría escucharla con propiedad, más allá de que me diga que la ley lo permite”.

Duke reconoció que la norma presupuestaria permite pagar hasta $500, pero sostuvo que el SIACAP debe justificar por qué solicitó el monto máximo.

“Aquí estamos hablando de un aumento al máximo, al tope, como le dije. Hay un techo, pero el piso lo colocan ustedes. ¿Qué justifica ese aumento?”.

El secretario ejecutivo del Siacap, Rolando Mejía, argumentó que los integrantes del consejo deben evaluar proyectos, actas y recomendaciones relacionadas con la administración del sistema.

El Siacap cuenta con más de 614 mil afiliados y administra un patrimonio de $1,067 millones. El sistema funciona como complemento de la pensión de jubilación y recibe un aporte obligatorio equivalente al 2 % del salario bruto de los servidores públicos.

Con información de María De Gracia.