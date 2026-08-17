Bancada Seguimos evalúa demandar reformas al Reglamento Interno si Mulino no las veta

El diputado José Pérez Barboni afirmó que las modificaciones contienen posibles inconstitucionalidades. También cuestionó la experiencia educativa del nuevo ministro de Educación, Ventura Vega.

Panamá/El diputado José Pérez Barboni aseguró que la bancada Seguimos evalúa presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, en caso de que el presidente José Raúl Mulino decida sancionarlas.

Según Pérez Barboni, las posibles inconstitucionalidades están relacionadas con las disposiciones que convierten a los diputados en gestores de obras y permiten reconocer como asistencia legislativa las actividades realizadas en los circuitos.

Calificó la reforma como “cosmética” y aseguró que incluso empeora el reglamento vigente. “No consideramos que fue una reforma profunda. Fue una reforma, como bien lo has estipulado, cosmética”. En ese sentido, agregó que “para eso nos quedábamos con el que teníamos, porque este documento es mucho peor y va a generar mucha más ineficiencia legislativa, y blindó los privilegios”.

Advirtió que convertir a los diputados en gestores de obras invade funciones de los gobiernos locales y del Ejecutivo. “El problema es que aquí está desvirtuando esa figura y está tomando atribuciones que le corresponden únicamente a los gobiernos locales y al Órgano Ejecutivo”.

Añadió que “pero de ahí a que tú seas el que está gestionando, mencionando qué empresas pueden licitar, diciendo cuánto presupuesto se debe asignar, eso le corresponde meramente a las instituciones de gobiernos locales y al Ejecutivo”.

Presupuesto 2027

Sobre el presupuesto 2027, Pérez Barboni indicó que el presupuesto de la Asamblea Nacional representa aproximadamente el 0.27 % del presupuesto general del Estado. “Para que lo vean en perspectiva, 27 centavos se lleva la Asamblea de 100 dólares”. También cuestionó el crecimiento del gasto del Ejecutivo en asesores, que, según los datos citados por él, pasó de alrededor de $1.7 millones en 2010 a más de $14 millones en 2026.

El diputado también pidió conocer los planes de reducción y transición para las entidades que serían cerradas o transformadas, como el Banco Hipotecario Nacional y el Ministerio de la Mujer. “Quiero saber cuáles son esos planes de reducción, cómo se van a ver las funciones asignadas, ya que no va a estar este Ministerio, este Banco Hipotecario”.

Meduca

El diputado también reaccionó a la designación de Ventura Vega Osorio como ministro de Educación y cuestionó que su trayectoria profesional no esté directamente vinculada con el sector educativo.

“Yo siento que su hoja de vida está bastante fragmentada en múltiples experiencias, pero ninguna termina de aterrizar en materia de educación”, expresó.

Pérez Barboni dijo esperar estar equivocado y que Vega realice una buena gestión. No obstante, sostuvo que “hasta el momento su hoja de vida y su preparación no lo acompañan”.

El diputado señaló que el nuevo ministro tendrá que demostrar capacidad para administrar el presupuesto del Meduca, relacionarse con los gremios y garantizar la continuidad de las actividades escolares.