Ventura Vega es nombrado nuevo ministro de Educación tras renuncia de Lucy Molinar

Ventura Vega fue imputado en el caso de los 'Diablos Rojos' que cerró en el 2025 luego que la propia Fiscalía Anticorrupción solicitara la absolución de los involucrados.

El presidente José Raúl Mulino posesionó este jueves, 13 de agosto, a Ventura Vega Osorio como nuevo ministro de Educación.

Ventura Vega Batista, es ingeniero industrial de profesión y funcionario público panameño. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como secretario general de la Contraloría General de la República, cargo que ocupaba desde enero de 2025.

Con este relevo, Vega asume la conducción de Meduca tras la repentina renuncia de Lucy Molinar.

Vega también fue jefe de campaña y colaborador de Mulino, además de haber ejercido labores de vocería en la Asamblea Nacional, según denuncias hechas por diputados de la bancada independiente de Vamos. Los señalamientos surgieron principalmente durante la discusión de las reformas a la Caja de Seguro Social y en el proceso de escogencia de la segunda presidencia del Legislativo, cuando se habló de presiones ejercidas desde el Ejecutivo.

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Antes de estos episodios, Vega ya había ocupado un cargo de alto perfil en el sector transporte: entre 2012 y 2013 fungió como director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Tras dejar el puesto, enfrentó dos investigaciones de peso, entre ellas el caso conocido como "Diablos Rojos", vinculado al proceso de modernización del transporte público en la capital.

En ese proceso, Vega fue imputado junto a otros exdirectores de la ATTT, entre ellos Jorge Ricardo Fábrega y Roberto Moreno, y a más de 500 personas, bajo la tesis de que existió una falta de control fiscal y administrativo dentro de la entidad.

El caso tuvo, sin embargo, un desenlace que pocos anticipaban. En julio de 2024, en la etapa final de los alegatos, fue la propia Fiscalía Anticorrupción la que solicitó la absolución de los acusados, al considerar que los directores generales no podían ser responsabilizados directamente por las irregularidades detectadas en los desembolsos individuales, un giro que sorprendió a buena parte del proceso judicial.

Finalmente, en septiembre de 2025, el tribunal de la causa dictó un fallo formal de absolución a favor de Ventura Vega y otros 184 señalados, tras determinar la jueza que las fallas identificadas dentro de la ATTT tuvieron un carácter administrativo, y no doloso.