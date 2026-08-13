Lucy Molinar renuncia | Jorge Bloise pide un ministro de Educación con experiencia y alejado de la politiquería

Para el diputado, dos años y medio no son suficientes para resolver los problemas acumulados durante tres décadas, pero afirmó que sí permiten sentar las bases de una transformación educativa.

Las reacciones ante la renuncia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, no se hicieron esperar. Aunque la exfuncionaria justificó su salida debido a las investigaciones por la compra de computadoras, la decisión se produce en una coyuntura delicada: en pleno proceso de reforma educativa y en medio de crecientes problemas de seguridad en las escuelas.

Jorge Bloise, diputado y exmiembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, cuestionó la constante rotación de ministros y funcionarios en el Ministerio de Educación (Meduca) y advirtió que estos cambios afectan la continuidad de las políticas educativas.

Nosotros aspirábamos, y por eso al final para mí es lamentable, porque teníamos de alguna manera u otra la noción de que por fin se iba a poder discutir la nueva Ley Orgánica de Educación", manifestó.

Según el diputado, su expectativa era dejar establecido en un proyecto de ley un sistema educativo descentralizado, que no dependa de los cambios de ministros.

"Un sistema que no dependa de esto, que cada cinco años, o a veces cada dos años, se cambie el ministro y es borrón y cuenta nueva", sostuvo.

Perfil del próximo ministro

Ante la renuncia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, Bloise consideró que quien asuma el cargo debe contar con trayectoria, experiencia comprobada y alta capacidad profesional.

"Ojalá alejado de la politiquería, por no decir de la política, sino de la politiquería misma del día a día, que comprenda la responsabilidad que tiene", expresó.

Reconoció que dos años y medio no son suficientes para resolver los problemas acumulados durante tres décadas, pero afirmó que sí permiten sentar las bases de una transformación educativa.

"Se pueden dejar las bases sentadas, y eso era la ilusión que yo tenía", dijo.

El diputado lamentó que, mientras cambian los ministros, docentes y directores nacionales, los estudiantes permanecen y son quienes sufren las consecuencias de un sistema educativo que, a su juicio, no responde a las necesidades del mundo actual.

Sobre la situación interna del Ministerio de Educación, el diputado señaló que la salida de un viceministro y los rumores sobre la posible salida de otra viceministra generan incertidumbre.

A su juicio, esta situación demuestra la necesidad de descentralizar y desburocratizar el sistema educativo.

También cuestionó que espacios como el Consejo Multisectorial para el Compromiso Social por la Educación (Copeme) no hayan cumplido plenamente su función como instancia para establecer una hoja de ruta de política educativa con la participación de los distintos sectores.

Asimismo, mencionó que durante un año no se convocaron sesiones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) y recordó los procesos disciplinarios contra docentes que, según afirmó, fueron manejados de manera incorrecta.

Al final, ¿quién sufre las consecuencias? Son los estudiantes", reiteró.

Reconoce avances

Bloise también destacó algunos aspectos positivos de la gestión de Molinar, entre ellos el Consejo de Directores, la integración de los padres y las familias al sistema educativo y los proyectos de bandas de música.

Sin embargo, aseguró que mantiene un "gran vacío" por no haber logrado avanzar en la discusión de una nueva Ley Orgánica de Educación durante el tiempo que estuvo en la Comisión de Educación.

"Como diputado, me quedan tres años, Dios primero, con un mandato que me dio la ciudadanía, y estaré todos los días definiendo ese proyecto educativo", afirmó.

¿Apoyo del gobierno?

Al ser consultado sobre si el gobierno del presidente José Raúl Mulino respalda la necesidad de impulsar una reforma educativa, Bloise respondió:

"Me gustaría decirte que sí, hasta el momento no lo he sentido así".

El diputado afirmó que el respaldo que ha recibido proviene principalmente de una sociedad organizada, en la que participan grupos magisteriales, empresarios, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, padres de familia, estudiantes y rectores.

"Basta ya de diálogos, basta ya de acuerdos, tenemos que ir a la acción", manifestó.

Bloise aseguró que continuará defendiendo el proyecto de ley durante los tres años que le quedan en la Asamblea Nacional y expresó su expectativa de que la designación del próximo ministro de Educación se base en méritos y experiencia, debido a la importancia de la educación para el país.