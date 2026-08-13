Caja de Seguro Social | ¿Se jubilará pronto? El 18 de agosto vence el plazo para definir a qué sistema quiere permanecer

En los casos en que una persona no seleccione ninguna opción, posteriormente se generará un documento de manera automática indicando que permaneció en su sistema actual.

Ciudad de Panamá/A cinco días de que venza el plazo para definir el sistema de pensiones, para los casos que aplican, la Caja de Seguro Social (CSS) registra 168 mil decisiones formalmente tomadas por los asegurados, mientras miles de personas aún deben ingresar a la plataforma Mi Caja Digital para revisar sus proyecciones y definir si permanecen en su sistema actual o se trasladan al nuevo modelo.

El director de la CSS, Dino Mon, explicó que durante la última semana se ha registrado un incremento significativo en las consultas a la plataforma, debido a la proximidad de la fecha límite.

Según Mon, en algunos momentos la cantidad de usuarios conectados provocó caídas de la plataforma, por lo que la institución tuvo que aumentar la capacidad de sus servidores.

También se ha reportado una alta afluencia en las agencias de la CSS, donde los asegurados buscan orientación sobre Mi Retiro Seguro y las opciones disponibles.

De las 168 mil decisiones registradas, el 3.1% corresponde a personas que decidieron trasladarse al nuevo sistema. Mon indicó que todavía existe un grupo importante de asegurados que no ha formalizado su decisión.

El director de la CSS señaló que, de las más de 60 mil personas que anteriormente se habían identificado como pendientes de decidir, 5,167 ya se han trasladado al nuevo sistema.

Mon insistió en que la herramienta permite a cada asegurado hacer sus propias proyecciones, tomando en cuenta sus salarios actuales y escenarios futuros.

“Nosotros no podemos decirle qué salarios proyectará el futuro”, explicó, al señalar que cada persona conoce mejor sus posibilidades de incrementar o mantener sus ingresos.

¿Qué ocurre si no se toma una decisión?

Mon explicó que quienes no tomen una decisión permanecerán en el sistema actual, debido a que la ley establece que el cambio es voluntario.

Es decir, si una persona considera que el nuevo sistema le resulta más conveniente, debe ingresar a la plataforma y formalizar esa decisión.

La CSS también aclaró que no es obligatorio imprimir el documento de validación. El sistema conserva el historial de las decisiones realizadas por cada asegurado, incluyendo aquellas que posteriormente hayan sido anuladas.

De acuerdo con Mon, la última decisión registrada al 18 de agosto será la que tendrá validez.

En los casos en que una persona no seleccione ninguna opción, posteriormente se generará un documento de manera automática indicando que permaneció en su sistema actual.

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Reclamos deben presentarse antes del 18 de agosto

Mon también hizo énfasis en los asegurados que encuentren inconsistencias en la información que aparece en Mi Caja Digital.

Si una persona considera que sus salarios están incorrectamente registrados o encuentra alguna información que no coincide, puede acudir a una agencia de la CSS y presentar un reclamo.

La condición, según explicó el director, es que el reclamo sea presentado antes del 18 de agosto.

La CSS responderá posteriormente y, una vez atendido el reclamo, el asegurado tendrá la oportunidad de continuar con el trámite correspondiente.

Ante el incremento de personas que buscan orientación, Mon informó que las agencias estarán abiertas este sábado de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. y que se evaluará la apertura el domingo si la afluencia continúa siendo alta.

Sistema mixto

En las últimas semanas se han presentado reclamos de personas que en 2005 aceptaron trasladarse al sistema mixto y que actualmente, al realizar nuevamente el cálculo, consideran que recibirán una pensión menor a la que habían proyectado.

Mon explicó que las condiciones salariales de muchas de estas personas han cambiado durante los últimos 20 años.

Puso como ejemplo a trabajadores que en aquel momento ganaban alrededor de 500 o 600 dólares, pero que actualmente pueden tener salarios de entre 1,300 y 1,500 dólares.

Según explicó, las proyecciones realizadas en 2005 se basaban en los salarios y expectativas que existían en ese momento. El director sostuvo que actualmente no es posible comparar directamente esos resultados con el sistema de beneficio definido que existía entonces, porque ese sistema fue cerrado hace 20 años.

Por ello, recomendó a los asegurados utilizar la herramienta actual, revisar sus salarios registrados y realizar nuevamente las proyecciones antes de tomar una decisión. Para las nuevas generaciones de trabajadores, el director de la CSS recomendó mantener un seguimiento constante de las cuotas y salarios reportados a la institución. Explicó que la información puede presentar un retraso de uno o dos meses mientras es consolidada, pero que los asegurados pueden revisar periódicamente los salarios que están siendo reportados.

La herramienta también actualiza las proyecciones cada vez que ingresa un nuevo salario.

Por ahora, el llamado de la CSS es a que los asegurados no esperen hasta el último momento, revisen sus salarios, utilicen la herramienta de proyección y, si encuentran alguna inconsistencia, presenten su reclamo antes del 18 de agosto, fecha límite para definir el sistema de pensiones.

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