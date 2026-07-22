Mi Farma Digital: así funciona la nueva herramienta de la CSS para consultar medicamentos

La herramienta está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y puede utilizarse desde teléfonos celulares y otros dispositivos , sin necesidad de crear una cuenta o ingresar usuario y contraseña.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya no tendrán que recorrer varias farmacias para saber si un medicamento está disponible. Con el lanzamiento de Mi Farma Digital, la institución pone a disposición una herramienta que permite consultar el inventario de medicinas en tiempo real y localizar la unidad donde pueden ser retiradas.

La plataforma, presentada este miércoles en exclusiva por el director general de la CSS, Dino Mon, durante el Noticiero Estelar de TVN Canal 2, busca facilitar el acceso a los medicamentos, reducir los tiempos de espera y ofrecer mayor transparencia sobre el abastecimiento de las farmacias de la institución.

La herramienta está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y puede utilizarse desde teléfonos celulares y otros dispositivos, sin necesidad de crear una cuenta o ingresar usuario y contraseña.

¿Cómo funciona?

El uso de Mi Farma Digital se resume en tres pasos:

1. Escriba el nombre del medicamento.

El buscador reconoce tanto el nombre comercial como el nombre genérico del medicamento. Además, ofrece sugerencias mientras el usuario escribe y permite filtrar la búsqueda por provincia o por una instalación específica de la CSS.

2. Consulte la disponibilidad.

En segundos, la plataforma muestra si el medicamento está cubierto por la CSS, la cantidad disponible en inventario y las farmacias donde puede encontrarse. También incluye información sobre el grupo anatómico y el uso terapéutico de cada fármaco.

3. Retire su medicamento.

Con la información obtenida, el asegurado puede acudir directamente a la farmacia de la CSS de su conveniencia para retirar el medicamento recetado por su médico.

Información actualizada en tiempo real

Uno de los principales beneficios de la plataforma es que muestra información dinámica sobre el abastecimiento de medicamentos en las farmacias de la CSS.

Para ello, utiliza un sistema de indicadores tipo semáforo, que permite conocer el estado de disponibilidad de los medicamentos. Según los datos presentados por la institución, actualmente existe una disponibilidad nacional del 94%, correspondiente al nivel de alta cobertura.

Documento ¿Qué es Mi Farma Digital? Consúltalo

La herramienta también informa sobre los 573 medicamentos que conforman la Lista Oficial de Medicamentos (LOM), es decir, aquellos cubiertos por la Caja de Seguro Social, además de mostrar el estado de la red de distribución integrada por centros de almacenamiento y farmacias de las distintas instalaciones de salud.

Beneficios para los asegurados

Con Mi Farma Digital, la CSS busca que los pacientes puedan conocer, antes de salir del consultorio, dónde encontrar el medicamento que necesitan.

Entre los beneficios que destaca la institución se encuentran:

Consultar desde cualquier dispositivo si un medicamento está disponible y en qué farmacia retirarlo.

Acceder a información pública y transparente sobre el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, por provincia y por instalación de salud.

Confirmar de manera inmediata si un medicamento está cubierto por la CSS, sin necesidad de llamadas o trámites.

Mejorar el control de inventarios para facilitar el reabastecimiento y reducir el riesgo de desabastecimiento.

Con esta plataforma, la Caja de Seguro Social busca que los asegurados puedan iniciar sus tratamientos con mayor rapidez, evitando filas innecesarias, reduciendo gastos de transporte y facilitando el acceso oportuno a los medicamentos prescritos.

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