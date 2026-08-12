La lluvia de meteoros de las Perseidas se podrá ver en Panamá

Especialistas de la Universidad Tecnológica de Panamá explican el horario, la ubicación en el cielo y las recomendaciones clave para no perderse este espectáculo astronómico.

Coclé/El cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros de las Perseidas. Este fenómeno, caracterizado por su vistosidad y destellos de colores, tendrá una ventana de observación de aproximadamente cuatro horas y media durante la madrugada.

De acuerdo con la Dirección de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el evento comenzará a ser visible a partir de las 12:30 a.m. y se extenderá hasta cerca de las 4:30 a.m.

¿Hacia dónde mirar y cómo observar las Perseidas?

Rodney Delgado, representante de la Dirección de Ciencias Espaciales de la UTP, explicó que los observadores deben dirigir su mirada entre el noreste y el noroeste, donde se ubica la constelación de Perseo, punto del cual proviene el nombre de este fenómeno.

Para disfrutar de la lluvia de estrellas, no se requiere equipamiento complejo. Los expertos destacan que la mejor manera de apreciar el evento es a simple vista.

"Realmente no se necesita ningún instrumento especializado. Es más, utilizar instrumentos especializados limitaría la observación de la lluvia de meteoros", señaló Delgado, haciendo énfasis en que el uso de telescopios o binoculares reduce el campo de visión.

Recomendaciones para una mejor experiencia

Para optimizar la observación astronómica, los especialistas sugieren seguir estas pautas:

Adaptación a la oscuridad: Permitir que los ojos se acostumbren a la penumbra durante al menos 15 minutos antes de mirar al cielo.

Permitir que los ojos se acostumbren a la penumbra durante al menos antes de mirar al cielo. Evitar el uso de pantallas: Evitar consultar el teléfono celular , ya que el brillo de la pantalla afecta la visión nocturna y dificulta detectar los destellos más suaves.

Evitar consultar el , ya que el brillo de la pantalla afecta la visión nocturna y dificulta detectar los destellos más suaves. Paciencia ante el clima: Aunque se presenten algunas nubes, existe la posibilidad de apreciar los meteoros más brillantes atravesando los espacios despejados.

Con un clima favorable, los aficionados y entusiastas en todo el país podrán disfrutar de este evento natural directamente desde sus hogares o espacios abiertos.

Con información de Nathali Reyes.