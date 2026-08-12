Suspenden temporalmente cirugías en hospital de Las Tablas por falla en sistema de climatización

La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones necesarias para la realización de los procedimientos, mientras personal técnico trabaja en la reparación del sistema.

Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa) informó la suspensión temporal de las cirugías programadas y de urgencias en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, ubicado en Las Tablas, provincia de Los Santos, debido a una afectación en el sistema de climatización del área quirúrgica.

Según la Región de Salud de Los Santos, la medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los pacientes y mantener las condiciones necesarias para la realización de los procedimientos, mientras personal técnico trabaja en la reparación del sistema.

Ante la suspensión, los pacientes que requieran una intervención quirúrgica de urgencia serán trasladados a hospitales cercanos que cuenten con las condiciones necesarias para brindarles atención. Para ello, las autoridades sanitarias indicaron que ya se establecieron las coordinaciones correspondientes.

🔗Puedes leer: Refuerzan controles sanitarios para la venta de alimentos en Penonomé

La Región de Salud de Los Santos señaló que mantiene comunicación permanente con el personal técnico encargado de atender la afectación, con el objetivo de restablecer las actividades quirúrgicas en el menor tiempo posible.

El Minsa pidió comprensión a los pacientes y sus familiares ante la medida y aseguró que la prioridad es preservar la seguridad de quienes requieren atención médica.

Por el momento, no se ha informado una fecha para la reanudación de las cirugías. La institución indicó que comunicará oportunamente los avances de los trabajos y cuándo se retomarán los procedimientos en el hospital.