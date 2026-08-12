Condenan a tres extranjeros por tráfico internacional de drogas en Chiriquí

Luego de ser imputados, los señalados admitieron su responsabilidad, lo que permitió la validación de un acuerdo de pena ante un Tribunal de Garantías, que impuso la correspondiente condena de prisión.

Chiriquí/La Fiscalía Especializada de Drogas de Chiriquí logró la condena de tres personas, dos de nacionalidad colombiana y una nicaragüense, por su responsabilidad en el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, los elementos de convicción presentados durante el proceso permitieron acreditar la comisión del delito y la vinculación de los tres implicados.

Luego de ser imputados, los señalados admitieron su responsabilidad, lo que permitió la validación de un acuerdo de pena ante un Tribunal de Garantías, que impuso la correspondiente condena de prisión.

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El caso se remonta al 10 de agosto de 2026, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Drogas, ubicaron una embarcación al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

Durante la operación, las autoridades encontraron en el interior de la embarcación 107 sacos que contenían un total de 2,313 paquetes de sustancias ilícitas.

Tras las diligencias correspondientes, las tres personas fueron vinculadas al cargamento y puestas a órdenes de las autoridades judiciales.