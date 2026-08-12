Star Wars y Marvel harán historia con Hope Assembles, el crossover que unirá sus universos

Dos de las franquicias más influyentes de la cultura popular finalmente compartirán una misma historia.

Star Wars y Marvel protagonizarán su primer crossover oficial con Star Wars/Marvel: Hope Assembles, una serie limitada de cinco números cuyo lanzamiento comenzará en enero de 2027, coincidiendo con las celebraciones por el 50 aniversario de Star Wars.

La historia trasladará a los personajes de la galaxia creada por George Lucas hasta Earth-616, considerada la continuidad principal de los cómics de Marvel. Allí, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Chewbacca coincidirán con superhéroes como Capitán América, Spider-Man, Viuda Negra y Hulk, dando forma a un encuentro inédito entre ambas propiedades.

La alianza también tendrá consecuencias para sus villanos. Darth Vader y el Imperio Galáctico compartirán la trama con antagonistas de Marvel como Doctor Doom y Thanos. El reparto será todavía más amplio e incluirá a Obi-Wan Kenobi, R2-D2, C-3PO, Deadpool, Daredevil, Hawkeye, Antorcha Humana, Wolverine, Profesor X y Pantera Negra.

El punto de partida estará directamente conectado con Star Wars: Episode IV — A New Hope, película estrenada originalmente en 1977 y responsable de iniciar el fenómeno cinematográfico. Un acontecimiento capaz de alterar la realidad provocará que los héroes de Earth-616 presencien en la Tierra los sucesos de aquella aventura mientras están ocurriendo. La anomalía terminará involucrando a los personajes de las dos franquicias en un mismo conflicto.

El guion estará en manos de Kevin Smith, cineasta, actor y escritor con experiencia en historietas de personajes como Daredevil, Batman y Green Arrow. El apartado artístico será responsabilidad de David Marquez, dibujante conocido por títulos como Uncanny X-Men y Ultimate Comics: Spider-Man.

Smith ha explicado que su vínculo con esta combinación comenzó décadas atrás. Durante su infancia y adolescencia estaba suscrito a los cómics de Star Wars publicados por Marvel y fantaseaba con que los héroes de la editorial aparecieran algún día dentro de las aventuras galácticas. Ahora podrá desarrollar profesionalmente aquella idea como parte de la conmemoración por los 50 años de la saga.

Desde Lucasfilm Publishing, su director creativo, Michael Siglain, señaló que el objetivo consiste en reunir héroes y villanos de las dos propiedades dentro de una misma continuidad. El proyecto materializa además una posibilidad que Marvel Comics llevaba años contemplando.

C.B. Cebulski, quien dejará su posición como editor en jefe de Marvel Comics, indicó que la compañía consideraba realizar un encuentro de estas dimensiones desde que recuperó, hace más de una década, la licencia para publicar historias de Star Wars.

Te puede interesar: Paulina Rubio le gana a su exesposo y se queda con la custodia de su hijo

Te puede interesar: Anne Hathaway sorprende con arriesgado look embarazada y desata debate

La publicación tendrá periodicidad mensual. El primer capítulo de Star Wars/Marvel: Hope Assembles llegará en enero de 2027, seguido por nuevas entregas durante febrero, marzo y abril. El quinto y último número está programado para mayo, completando así el evento durante el año del aniversario de la franquicia galáctica.

El crossover se incorpora a una estrategia de Marvel orientada a explorar encuentros entre propiedades reconocidas. La editorial también ha impulsado cruces con personajes de DC Comics, incluyendo proyectos como Batman/Deadpool y Superman/Spider-Man.

La elección de 2027 refuerza el carácter conmemorativo de la iniciativa. Cinco décadas después del debut cinematográfico de Star Wars, la miniserie recuperará elementos de su aventura fundacional y los reinterpretará mediante la presencia de figuras emblemáticas de Marvel, ampliando el alcance editorial de ambas sagas históricas.

Con Hope Assembles, Marvel y Lucasfilm aprovecharán una fecha histórica para concretar una combinación esperada durante décadas. Luke Skywalker, Darth Vader, Spider-Man y Capitán América dejarán de pertenecer temporalmente a historias separadas para compartir una aventura que conectará oficialmente dos universos fundamentales del entretenimiento contemporáneo.