Anne Hathaway sorprende con arriesgado look embarazada y desata debate

La actriz, de 43 años, apostó por una combinación poco convencional que rápidamente generó opiniones enfrentadas entre seguidores y usuarios de redes sociales.

Anne Hathaway volvió a situarse en el centro de la conversación pública tras aparecer en la premiere de The End of Oak Street con un estilismo que convirtió su avanzado embarazo en protagonista.

Para el evento, celebrado en los estudios Warner Bros. de Los Ángeles, Hathaway lució una blusa azul bebé de cuello alto creada especialmente por Atelier Prabal Gurung. La pieza dejaba descubierto el abdomen y terminaba en una prolongada cola con forro rojo. El conjunto se completó con vaqueros de tiro bajo de La Ligne, tacones rojos de Aquazzura y labios del mismo tono.

Precisamente, los pantalones concentraron buena parte de las críticas. En X, un usuario escribió: “Se ve ridículo”, mientras otro comentó: “Es horrible. Ella es demasiado bonita para que esto pase”. Otra reacción pidió: “Por favor, déjame NO VER esto”.

El debate continuó con mensajes dirigidos especialmente a la combinación de prendas. “Este atuendo está muy mal, lo siento”, señaló un seguidor. Otro cuestionó: “¿Vaqueros? ¡¿VAQUEROS?! Esa blusa deslumbrante merece un mejor complemento”. A esa percepción se sumó una valoración todavía más breve: “Los vaqueros lo empeoran”.

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En Instagram también aparecieron comentarios críticos sobre el look premamá de Anne Hathaway. “La amo. No entiendo por qué su estilista le hizo esto”, escribió una seguidora. Otras reacciones afirmaron: “Ya no a su atuendo”, lo calificaron como “muy de mal gusto” y describieron la propuesta como “un estilismo poco favorecedor para una mujer embarazada tan bella”.

Sin embargo, la recepción no fue únicamente negativa. Algunos admiradores defendieron la elección y destacaron que Hathaway “se ve radiante”. Otros aseguraron que “Anne Hathaway en una premiere mundial siempre es un acierto, se ve impresionante”, reflejando la división provocada por una apuesta que recupera elementos asociados con la moda de maternidad contemporánea.

La combinación de abdomen descubierto y pantalones de tiro bajo recuerda la estética premamá popularizada por Rihanna. Hathaway ya había explorado una silueta semejante en julio, cuando apareció con una blusa de Cult Gaia durante una visita a los estudios de SiriusXM en Nueva York.

La actriz anunció en junio que espera su tercer hijo mediante un video publicado en Instagram. Está casada desde 2012 con el actor y productor Adam Shulman, con quien tiene dos hijos, Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis. Hasta ahora, la pareja no ha revelado el sexo ni el nombre del bebé.

Su aparición también sirvió para promocionar The End of Oak Street, producción de ciencia ficción cuyo estreno está previsto para el 14 de agosto. Hathaway comparte reparto con Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery. Durante una entrevista con Extra, definió la película como “muy divertida” y explicó que es “una película de terror familiar, algo en lo que nunca había tenido la oportunidad de participar”.

El proyecto se suma a un año especialmente activo para la ganadora del Oscar. Hathaway también participa en El diablo viste a la moda 2 y en La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, donde interpreta a Penélope, esposa de Ulises.

Su trabajo en la superproducción de Nolan ha generado elogios y conversaciones sobre una eventual candidatura al Oscar. Mientras continúa desarrollando su agenda cinematográfica, el comentado estilismo de Anne Hathaway confirma que sus apariciones públicas siguen generando atención más allá de sus estrenos, especialmente ahora que la estrella atraviesa la etapa final de su tercer embarazo, ante millones de seguidores en las plataformas digitales internacionales.