MLB noticias | Caos reglamentario con el "cuarto out" en juego Boston vs Toronto

El incidente ocurrió cuando, tras un elevado de Ceddanne Rafaela , se generó una duda sobre el número de outs en la pizarra.

Panamá/La temporada 2026 de las Grandes Ligas ha alcanzado un punto de ebullición tras el cierre de cambios, dejando jornadas para el recuerdo.

Desde una confusión reglamentaria histórica en Toronto hasta el esperado debut en casa de un ganador del Cy Young en Chávez Ravine, el béisbol vive momentos de alta tensión mientras se definen los puestos para la postemporada.

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El misterio del "Cuarto Out": Caos en el Rogers Centre

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Un evento sumamente inusual paralizó el enfrentamiento entre los Red Sox de Boston y los Blue Jays de Toronto el pasado 10 de agosto. Tras una jugada llena de confusión en la séptima entrada, los árbitros tuvieron que recurrir a una revisión técnica en Nueva York para aplicar la raramente invocada "regla del cuarto out".

El incidente ocurrió cuando, tras un elevado de Ceddanne Rafaela, se generó una duda sobre el número de outs en la pizarra. Debido a que los corredores de Boston no hicieron el tag-up (repisar) correctamente, los Blue Jays apelaron en primera base para terminar la entrada. Sin embargo, como el corredor de tercera cruzó el plato antes de que se completara dicha apelación y Toronto no apeló en tercera base antes de abandonar el campo, la carrera fue válida bajo la Regla 5.09(c)(4). El jefe de la cuarteta, Chris Guccione, explicó que se trató de una jugada de tiempo y no de una jugada forzada, lo que permitió que Boston sumara una carrera en lo que se denominó un "aparente cuarto out".

¿Por qué contó la carrera? Aunque el corredor de tercera jamás hizo el pisa y corre legal, los Blue Jays salieron del terreno sin apelar en la tercera base. Al cruzar las líneas de foul hacia el dugout, el derecho de apelación expiró según la Regla 5.09(c)(4). Si Toronto se hubiera quedado en el campo y hubiera lanzado la bola a la tercera base, ese out (el "cuarto out") habría reemplazado al out de primera base, anulando por completo la carrera.

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Tarik Skubal brilla en su estreno en el Dodger Stadium

En la costa oeste, la atención se centró en el debut en casa del estelar zurdo Tarik Skubal con los Dodgers de Los Ángeles. El dos veces ganador del Cy Young, adquirido recientemente desde los Tigres de Detroit, trabajó cinco entradas en las que permitió tres carreras y recetó seis ponches en la victoria 6-5 sobre los Royals de Kansas City.

Skubal admitió sentir nervios antes del encuentro, describiendo la experiencia como "especial" y señalando que esa adrenalina es señal de que aún le apasiona el juego. A pesar de no tener su mejor comando en la recta, el as destacó el respaldo de su ofensiva, liderada por un doblete de Max Muncy y un sencillo remolcador de Freddie Freeman para asegurar el triunfo del equipo.

Resaca del Trade Deadline: Un mercado de vendedores

A una semana del cierre de transferencias, los ejecutivos de la liga analizan el impacto de los 70 movimientos realizados, donde más de 180 jugadores cambiaron de equipo. Entre los movimientos más impactantes destacan:

La llegada de Tarik Skubal a los Dodgers, reforzando una rotación que busca el tricampeonato.

a los Dodgers, reforzando una rotación que busca el tricampeonato. El sorpresivo traspaso del receptor estrella Adley Rutschman a los Red Sox de Boston , un movimiento agresivo que costó tres de los mejores prospectos de la organización.

a los , un movimiento agresivo que costó tres de los mejores prospectos de la organización. La adquisición de Luis Arráez, tres veces campeón de bateo, por parte de los Phillies de Filadelfia.

Con la Serie Mundial programada para iniciar el 23 de octubre, los equipos que mejor se reforzaron, como los Dodgers y los Cubs —cuyas probabilidades de playoffs se dispararon al 99%—, comienzan a marcar el ritmo de cara a octubre.

Con información de MLB