MLB resultados| Iván Herrera y Edmundo Sosa: panameños se topan y dejan huella en duelo entre Cardenales y Phillies

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Panamá/Los peloteros panameños Edmundo Sosa e Iván Herrera aportaron a la ofensiva durante el partido que protagonizaron sus equipos, los Phillies de Filadelfia y los Cardenales de San Luis, en la jornada del 10 de agosto en la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Sosa jugó a la defensa en el campo corto, conectó dos imparables en tres turnos y empujó tres carreras por los Phillies.

El capitalino produjo la segunda carrera de los Phillies en la parte alta del segundo episodio mediante un incogible que condujo a Derek Hill hacia el 'home plate'. Posteriormente, en la octava entrada, pegó un doble productor de dos carreras las que fueron anotadas por Brandon Marsch y Justin Crawford.

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Por su parte, Herrera se desempeñó como bateador designado; pegó dos hits en cinco turnos y anotó dos 'rayitas' por los Cardenales.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste conectó un doble y se colocó en la segunda base durante la pate baja del sexto episodio. Luego anotó mediante un inatrapable impulsor de Alec Burleson.

Herrera volvió a cruzar el plato en la octava entrada tras pegar otro doble y ser remolcado nuevamente por Burleson.

Los Phillies salieron airosos al superar a los Cardenales por pizarra de 6 carreras por 5.

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