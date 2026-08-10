MLB noticias| Conoce a los mejores jugadores de esta semana en el béisbol de las Grandes Ligas

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Estados Unidos/El jardinero de los Medias Rojas, Wilyer Abreu, ayudó a Boston a mantenerse encendido con OPS de 1.584 y tres jonrones la semana pasada. El guardabosque de Colorado, Jake McCarthy, registró un hit en los seis juegos que jugó mientras subía su promedio de bateo del 2026 por encima de.300. El lunes, ambos fueron nombrados Jugadores de la Semana de la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Con una milagrosa atrapada en salto el domingo en entradas extras, el novato de los Cerveceros, el venezolano Luis Lara, se ganó el honor de Jugada de la Semana.

Abreu siguió la estelar semana de su compañero Ceddanne Rafaela con una semana increíble por su parte. Abreu acumuló siete hits en cinco partidos mientras ayudaba a Boston a conseguir un récord de 4-1 y ganarse un día libre el sábado.

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Los nueve remolques de Abreu encabezaron la Liga Americana del 3 al 9 de agosto, mientras que el guardabosque acumuló cinco bases por bolas y sólo dos ponches en 23 visitas al plato. Su juego de dos cuadrangulares contra los Medias Blancas el martes llevó a una victoria aplastante, el sexto triunfo consecutivo de Boston durante una cadena de nueve juegos ganados.

Abreu batea .255 con 20 cuadrangulares este año, mientras suma un bWAR de 4.6. Ganó el mismo honor hace tres semanas, convirtiéndose en el cuarto ganador repetido en la Liga Americana en el 2026, uniéndose al cubano Yordan Álvarez, Ben Rice y Byron Buxton.

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Para McCarthy, su primer año con los Rockies ha sido un éxito rotundo. Sus 14 hits la semana pasada lideraron las Mayores, y se ponchó una sola vez en 28 veces al bate.

Colorado tuvo una semana con récord de 1-5, pero el promedio de .519 y el OPS de 1.352 de McCarthy robaron el espectáculo para fortalecer su campaña, y su promedio de bateo de .306 es el cuarto mejor en la Liga Nacional. McCarthy, quien cumplió 29 años el 30 de julio, es el primer jugador de Colorado en recibir este honor en el 2026.

La herramienta de fildeo de 70 grados de Lara le ayudó a ascender rápidamente en el sistema de Milwaukee. Jugando en el jardín derecho el domingo por la tarde, Lara le robó a Kody Clemens de los Mellizos un posible extrabases en la parte alta de la décima entrada con una atrapada mientras chocaba con la pared. Minnesota no logró anotar en esa entrada, y Milwaukee luego dejó en el terreno a los Mellizos para una victoria por 4-3.

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Información de Aiden Stepansky (MLB.com)