MLB noticias | Max Scherzer hace historia: Supera a Walter Johnson y entra al Top 10 histórico de ponches

El legendario lanzador zurdo Max Scherzer escribió esta semana una nueva página dorada en la historia de las Grandes Ligas (MLB) .

Panamá/Durante el triunfo de los Blue Jays de Toronto 7-5 en 11 entradas sobre los Phillies de Filadelfia, el serpentinero de 42 años registró el ponche número 3,516 de su carrera, superando al inmortal Walter Johnson para adueñarse en solitario del décimo puesto en la lista histórica de ponches de las Mayorías.

La hazaña se concretó en la sexta entrada en el Citizens Bank Park, cuando Scherzer abanicó a Kyle Schwarber con un tercer strike cantado.

Un hito histórico entre leyendas del béisbol

Para Scherzer, quien apenas realizaba su tercera apertura tras salir de la lista de lesionados, ingresar a este selecto grupo representa un logro trascendental en su trayectoria rumbo al Salón de la Fama:

"Cuando empiezas a mencionar el Top 10 de ponches de todos los tiempos, estamos hablando de nombres realmente gigantescos. Ser parte de ese grupo ahora es algo muy especial", declaró el lanzador tras la victoria.

Scherzer inició la jornada necesitando cuatro abanicados para superar a Johnson, quien lanzó para los Senadores de Washington (1907-1927) y fue exaltado en la clase inaugural de Cooperstown en 1936. Según las estadísticas oficiales de la Elias Sports Bureau, Johnson cerró su carrera con 3,515 ponches.

El camino al ponche 3,516 en Filadelfia

El diestro construyó su hazaña paso a paso frente a viejos conocidos en el montículo:

Primer ponche: Abanicó a su excompañero Bryce Harper en la primera entrada. Segundo ponche: Retiró a Garrett Stubbs al abrir el tercer episodio. El empate (3,515): Con su esposa Erica y sus hijos en la tribuna, igualó a Johnson en el quinto inning tras provocar un swing incompleto de Bryan De La Cruz. El récord (3,516): En el sexto episodio, dejó congelado a Kyle Schwarber para adueñarse en solitario del décimo lugar. Curiosamente, Scherzer también había logrado su ponche número 3,500 ante el propio Schwarber en el mes de junio.

Dominio absoluto en el Citizens Bank Park

Llegar a esta cifra en Filadelfia resultó idóneo para el veterano. La ciudad ha sido escenario de sus mayores éxitos en la Gran Carpa:

255 ponches de por vida acumula contra los Phillies, más que contra cualquier otra franquicia en la MLB.

acumula contra los Phillies, más que contra cualquier otra franquicia en la MLB. 116 ponches registra en el Citizens Bank Park, la mayor cantidad para cualquier lanzador visitante desde la inauguración del estadio en 2004.

Incluso el abridor rival, Aaron Nola —quien en el mismo juego alcanzó la marca de los 2,000 ponches en su carrera— rrendió tributo al veterano: "Ha lanzado durante mucho tiempo y sigue siendo increíble. Es el competidor definitivo y, sin duda, un futuro Salón de la Fama".

Números de Salón de la Fama y próximos objetivos en la MLB

A pesar de ceder cuadrangulares consecutivos de Trea Turner y Bryce Harper tras la marca histórica, la línea final de Scherzer fue sólida: 5.1 entradas, 5 imparables, 2 carreras limpias, sin bases por bolas y 4 ponches, manteniendo una recta de cuatro costuras que aún rozó las 96 mph.

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, elogió la mentalidad y la vigencia del abridor: "Ver a un tipo de 42 años lanzar a 96 mph, tan enfocado y competitivo como siempre, es realmente impresionante".

Actualmente, Scherzer es segundo en victorias y ponches entre los lanzadores activos, solo por detrás de su excompañero Justin Verlander. Sus próximos objetivos en la lista de todos los tiempos son:

#9 Gaylord Perry: 3,534 ponches (a 18 de empatarlo)

3,534 ponches (a 18 de empatarlo) #8 Justin Verlander: 3,554 ponches

3,554 ponches #7 Don Sutton: 3,574 ponches

Con información de MLB