LPF | Sporting SM vs Alianza FC: Previa, antecedentes y otros resultados de la jornada 3

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa su curso en el Torneo Apertura 2026 con un choque imperdible en la Jornada 3.

El conjunto de Sporting San Miguelito recibe al Alianza FC en un partido donde la urgencia de sumar tres puntos choca directamente con la solidez de un rival que busca mantenerse en los puestos de vanguardia de la Conferencia del Este.

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Sporting San Miguelito: La obligación de ganar para salir del fondo

Los 'Académicos', bajo las órdenes del histórico entrenador Julio Dely Valdés, atraviesan un arranque de torneo complejo. Tras caer 2-0 frente a Plaza Amador en la Jornada 2, el equipo de San Miguelito se encuentra urgido de una victoria frente a su afición.

Actualmente, Sporting ocupa el último lugar de la Conferencia del Este con apenas 1 punto, producto de un empate y una derrota. Para los dirigidos por Dely Valdés, descifrar la solidez defensiva del rival será la clave principal si desean abandonar el sótano de la tabla.

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Alianza FC: Desgaste internacional y buen paso en la LPF

Por su parte, los comandados por el director técnico Jair Palacios llegan a este compromiso con una dinámica de alta exigencia competitiva. A mitad de semana, la escuadra 'verdolaga' encaró un duro compromiso en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde cayeron luchando 2-1 ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica.

A pesar del desgaste en el plano internacional, el panorama de Alianza en el torneo local es sumamente favorable:

Viene de conseguir un importante triunfo 1-0 sobre el Deportivo Árabe Unido en la fecha anterior.

en la fecha anterior. Marcha en la segunda casilla de la Conferencia del Este con 4 unidades, manteniéndose invicto en la LPF.

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Historial y antecedentes: Dominio de Sporting en los últimos choques

En el historial reciente entre ambas instituciones, la balanza se inclina ligeramente a favor del conjunto académico. De los últimos 5 enfrentamientos directos en la LPF, Sporting San Miguelito se ha llevado la victoria en 3 ocasiones, mientras que Alianza FC ha logrado ganar en 2 oportunidades:

02.05.26: Alianza 3-2 Sporting San Miguelito

Alianza 3-2 Sporting San Miguelito 11.02.26: Sporting San Miguelito 1-0 Alianza

Sporting San Miguelito 1-0 Alianza 19.10.25: Sporting San Miguelito 2-1 Alianza

Sporting San Miguelito 2-1 Alianza 27.07.25: Alianza 2-1 Sporting San Miguelito

Alianza 2-1 Sporting San Miguelito 03.05.25: Sporting San Miguelito 2-0 Alianza

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Claves para el partido

Urgencia vs. Regularidad: Sporting necesita sumar de a tres para no alejarse de los puestos de clasificación, mientras Alianza busca consolidar su liderato en la conferencia. El factor físico: Jair Palacios deberá gestionar las cargas de su plantilla tras la visita al Saprissa a mitad de semana. Duelo en los banquillos: La lectura táctica entre dos estrategas de recorrido como Julio Dely Valdés y Jair Palacios promete un partido sumamente disputado en la mitad de la cancha.

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