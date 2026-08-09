¡Lamentable! Participante fallece tras sufrir una descompensación durante la Carrera Caminata a Todo Pulmón

El Minsa lamentó profundamente el hecho y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del participante.

Un participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón falleció luego de presentar una alteración en su estado de salud mientras se desarrollaba la actividad en la Cinta Costera 3.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el participante sufrió una descompensación asociada a diabetes durante el evento.

El hombre recibió atención inmediata por parte del personal de salud del Minsa que participaba en la actividad, así como de los paramédicos de las ambulancias dispuestas en el lugar.

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Tras ser estabilizado, fue trasladado con signos vitales al Hospital Santo Tomás. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El Minsa lamentó profundamente el hecho y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del participante.

La entidad reiteró su compromiso con brindar atención oportuna y garantizar la seguridad de los participantes durante las actividades de salud que organiza.