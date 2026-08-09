Destruido un almacén humanitario de la OMS en Ucrania

Desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, la OMS registró 3.148 ataques contra los servicios de salud en Ucrania, la gran mayoría con uso de armas pesadas.

Un almacén de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que almacenaba suministros médicos en la ciudad de Dnipró, en el centro-este de Ucrania, "fue alcanzado y destruido", declaró el domingo el director general de esta agencia de la ONU.

"El viernes, el almacén humanitario de la OMS en Dnipró, Ucrania, fue alcanzado y destruido. Por el momento no se registraron víctimas", anunció en X Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La organización suele informar de los ataques contra establecimientos sanitarios en todo el mundo, pero, de acuerdo con sus normas, no atribuye la responsabilidad de los mismos.

Un miembro del personal de la OMS y varios conductores se habían desplazado al lugar más temprano ese día, explicó. "El equipo logró evacuar 130 de los aproximadamente 300 palés y abandonó la zona antes del ataque", agregó.

El almacén "contenía suministros médicos humanitarios destinados a los centros de salud de la línea del frente, principalmente suministros de emergencia de la OMS", detalló el responsable de la agencia.

Desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, la OMS registró 3.148 ataques contra los servicios de salud en Ucrania, la gran mayoría con uso de armas pesadas.

De estos ataques, 2.567 afectaron a establecimientos sanitarios, 71 a almacenes y 645 tuvieron un impacto en el suministro de material médico. En total, causaron 240 muertos y 1.055 heridos.

"No puedo decirlo con suficiente contundencia: los ataques contra los servicios de salud DEBEN CESAR. De lo contrario, se priva a la población de atención médica vital", declaró Ghebreyesus.

"Incluso las guerras tienen reglas. Una de ellas es que la salud debe estar protegida", subrayó.