El papa pide la apertura de corredores humanitarios en Sudán

El conflicto provocó el desplazamiento de millones de personas y desencadenó lo que las Naciones Unidas describen como la crisis del hambre más grave del mundo.

El papa León XIV pidió el domingo la apertura de corredores humanitarios para los civiles en Sudán, país sumido en un conflicto que desde 2023 ha causado decenas de miles de muertos y desplazado a millones.

El sumo pontífice declaró seguir "con preocupación la situación trágica en Sudán, especialmente en la ciudad de El Obeid", la mayor de la región de Kordofán del Sur, objeto de intensos ataques con drones en las últimas semanas.

La ONU emitió una "alerta roja" ante la magnitud de la "catástrofe" que se está desarrollando allí.

El conflicto entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estalló en abril de 2023 y desde entonces ha causado decenas de miles de muertos.

"Al expresar mi cercanía espiritual con toda la población del país, renuevo mi llamamiento a las autoridades para que garanticen corredores humanitarios para la población civil", declaró León XIV al término de la oración del Ángelus.

"Al mismo tiempo exhorto a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a establecer un alto el fuego inmediato", añadió.

"Oremos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta el corazón de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada".

En los últimos meses, los drones han adquirido un protagonismo creciente en el conflicto.

Más de 1.000 civiles murieron en este tipo de ataques durante los primeros cinco meses del año, según la ONU, que advirtió en repetidas ocasiones que los avances de las FAR en El Obeid y en el conjunto de la región de Kordofán podrían provocar atrocidades de gran escala.

El conflicto provocó el desplazamiento de millones de personas y desencadenó lo que las Naciones Unidas describen como la crisis del hambre más grave del mundo.