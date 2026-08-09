Clima en Panamá: Se prevén lluvias aisladas y temperaturas de hasta 34 °C para este domingo

En las condiciones marítimas, el litoral del Caribe presentará olas de entre 1.60 y 2.20 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.80 y 1.20 metros, con periodos de 10 a 14 segundos.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este domingo condiciones variables en distintas regiones del país, con lluvias esporádicas durante la mañana y aguaceros aislados durante la tarde.

Durante la mañana, se prevén lluvias esporádicas en el Caribe y aguaceros aislados con tormentas hacia el sur de Veraguas, específicamente en el sector de la isla de Coiba.

Para la tarde, el Imhpa anticipa episodios de aguaceros aislados y de corta duración en sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y la cordillera Central. En el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado a despejado.

Durante la noche, no se esperan eventos lluviosos significativos.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29 °C y 34 °C en el Pacífico, mientras que en el Caribe estarán entre 28 °C y 31 °C. En la cordillera Central se esperan temperaturas de entre 20 °C y 26 °C.

Los vientos serán variables durante el día. En el Caribe predominarán componentes noreste y noroeste, mientras que en el Pacífico serán de norte y noreste, con velocidades sostenidas de entre 5 y 15 kilómetros por hora.

En las condiciones marítimas, el litoral del Caribe presentará olas de entre 1.60 y 2.20 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.80 y 1.20 metros, con periodos de 10 a 14 segundos.

Los índices máximos de radiación UV-B serán altos a extremos, con valores entre 7 y 11+ en el país.

Se mantienen activos cuatro avisos de vigilancia: Uno de lluvias vigente hasta el 10 de agosto, mar picado en el Pacífico vigente hasta el 11 de agosto, incursión del polvo del Sahara vigente hasta el 10 de agosto y el último por vientos y oleajes en el Caribe hastael 11 de agosto.

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