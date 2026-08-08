Panamá se consolida como destino turístico y registra crecimiento de visitantes en 2026

Los visitantes también resaltaron la facilidad para movilizarse por la ciudad y, particularmente, la experiencia de utilizar el Metro de Panamá.

Las calles de San Felipe se mantienen llenas de visitantes que recorren sus calles, conocen sus sitios históricos y descubren parte de la cultura panameña a través de la gastronomía.

Para los turistas, Panamá se ha convertido en un destino que combina naturaleza, historia, cultura y comida, experiencias que, según cuentan, han superado sus expectativas.

“Arroz con coco, arroz con pollo, el sancocho riquísimo”, comentaron algunos de los visitantes al hablar de los platos que han probado durante su estadía. También destacaron preparaciones que les resultan familiares, pero que en Panamá encuentran con sabores particulares.

Una de las turistas, procedente de El Salvador y residente en California, contó que llevaba mucho tiempo sin comer coco y que la experiencia de volver a probarlo durante su visita a Panamá ha sido especial.

“Ha sido superimpresionante, ha sido muy bonito”, expresó, al tiempo que calificó con un 10 de 10 su experiencia en el país.

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Los visitantes también resaltaron la facilidad para movilizarse por la ciudad y, particularmente, la experiencia de utilizar el Metro de Panamá.

Está impresionante Panamá, me gusta mucho su cultura, la comida es diferente a la que comemos allá, pero está muy deliciosa. Vamos encantados de Panamá, regresaríamos con mucho gusto”, señaló una de las turistas.

Otro visitante consideró que el sistema de transporte ha sido diseñado estratégicamente y mostró expectativas por la próxima expansión del Metro.

“Creo que se viene algo grande con el próximo metro que están a punto de abrir. Creo que será algo histórico también”, comentó.

La percepción de los turistas coincide con las cifras oficiales que muestran un crecimiento en la llegada de visitantes al país durante este año.

El viceadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Jorge Correa, informó que durante el primer semestre de 2026 se registró un crecimiento de 17.4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según los datos proporcionados, Panamá recibió 1,755,998 visitantes durante los primeros seis meses del año, lo que también representó un impacto económico importante para las actividades vinculadas al turismo.

“Esto fue una derrama económica de aproximadamente 3,500 millones de dólares para todo lo que fue la economía de la parte turística de Panamá”, explicó Correa.

Las autoridades mantienen expectativas positivas para el cierre del año y estiman que más de tres millones de visitantes llegarán a Panamá durante 2026.

Mientras tanto, los turistas continúan recorriendo destinos como San Felipe y descubriendo una oferta que combina el patrimonio histórico con la gastronomía, la movilidad y las experiencias culturales que ofrece el país.

Información de María De Gracia