La FIFA rompe el silencio: Rechaza intentos de "socavar" al organismo y respalda el mandato democrático de su Presidente

En respuesta a una ola de especulaciones y señalamientos recientes, la FIFA emitió una contundente declaración oficial a través de su portavoz institucional.

Panamá/El máximo organismo del fútbol mundial respaldó de forma categórica el mandato de su Presidente, denunciando un "esfuerzo concertado" para desestabilizar la gobernanza de la institución y rechazando cualquier intento de alterar los procesos electorales al margen de sus estatutos.

Respaldado por CONMEBOL y CAF: "Respeto a los Estatutos de la FIFA"

Haciendo eco de las posturas fijadas recientemente por confederaciones clave como la CONMEBOL y la CAF, la FIFA dejó clara su postura frente a las voces disidentes en el entorno del balompié global:

"La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", señala el comunicado oficial.

La organización recordó que la actual presidencia fue elegida democráticamente por el consenso de las 211 Asociaciones Miembro y continúa sirviendo bajo un mandato legítimo.

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Denuncia de desinformación y "esfuerzo concertado"

En uno de los fragmentos más firmes de la declaración, el ente rector del fútbol mundial acusó de manera directa a sectores que buscan alterar el orden institucional mediante campañas mediáticas:

Falta de apoyo democrático: "Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos".

"Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos". Rechazo a noticias falsas: La FIFA calificó la cobertura periodística reciente como un conjunto de "afirmaciones no fundamentadas y reclamos demostrablemente falsos", recordando que la especulación no debe presentarse como un hecho comprobado.

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Más de 30 años al servicio del fútbol mundial

La institución aprovechó para destacar la trayectoria de su máximo dirigente, subrayando que su gestión ha dedicado más de tres décadas al desarrollo del fútbol europeo y global, expandiendo recursos y oportunidades:

"El cambio inevitablemente desafía a los intereses establecidos, pero el desacuerdo con ese cambio no puede justificar esfuerzos para socavar el mandato democrático del Presidente de la FIFA o la institución que fue elegido para liderar".

La postura de la FIFA ante la prensa y su misión hacia el futuro

Si bien el organismo enfatizó que acoge con agrado el escrutinio legítimo, aclaró que este no es una licencia para "distorsionar hechos o fabricar distracciones". Por ello, advirtió que desafiará con firmeza e impugnará directamente cualquier cobertura que resulte inexacta o engañosa.

La FIFA concluyó reafirmando que su único compromiso es con sus 211 Asociaciones Miembro y que mantendrá su enfoque en la misión de hacer que el fútbol sea un deporte verdaderamente global, sin ceder ante presiones ni distracciones externas.

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