La FIFA cierra filas en Marruecos: Reconocen errores tras la polémica propuesta "FIFA Forward Enterprise"

A través de una carta formal, la organización ofreció una disculpa por estos errores de comunicación y por el manejo de la información tras la filtración del proyecto a los medios de comunicación.

Panamá/En una cumbre de alto nivel destinada a restaurar la confianza interna, la cúpula de la FIFA admitió este miércoles haber cometido fallos en la gestión de su reciente propuesta comercial y reafirmó su unidad de cara a los próximos desafíos globales.

Autocrítica y disculpas oficiales

El punto central de la reunión en Rabat fue el análisis de la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que finalmente fue retirada tras generar tensiones dentro del organismo,. La administración de la FIFA reconoció que el proceso no se manejó de forma adecuada, provocando que tanto el Consejo de la FIFA como las Asociaciones Miembro se sintieran excluidas de la toma de decisiones.

A través de una carta formal, la organización ofreció una disculpa por estos errores de comunicación y por el manejo de la información tras la filtración del proyecto a los medios de comunicación. Como medida correctiva, se anunció una revisión interna exhaustiva cuyos resultados serán presentados en la próxima reunión del Consejo.

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Respaldo total a la dirigencia

A pesar de los tropiezos con el proyecto FFE, el Secretario General, Mattias Grafström, y los miembros de la Junta Directiva ratificaron su apoyo incondicional a Gianni Infantino. Por su parte, el Presidente de la FIFA elogió la labor de la administración, destacando el éxito rotundo en la entrega de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una prueba de que la organización funciona mejor cuando actúa como un solo equipo,.

Defensa de la integridad institucional

Con el proyecto FFE fuera de la mesa, la FIFA ha adoptado una postura firme contra las críticas externas. El organismo advirtió que no tolerará más ataques a su integridad o buen gobierno y que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger su reputación,.

"Aunque se cometieron errores, todo se hizo en pleno cumplimiento del marco regulatorio de la FIFA", subrayó la institución en un comunicado, enfatizando que las lecciones aprendidas servirán para fortalecer la transparencia y la eficacia en el desarrollo del fútbol a nivel mundial,.

Esta reunión marca un esfuerzo por parte de la FIFA para proyectar una imagen de gobernanza sólida y unidad total antes de abordar sus próximos proyectos de desarrollo financiados a través del programa FIFA Forward.

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