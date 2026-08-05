Minsa | Más de 15 mil panameños reciben atención médica mediante cooperación entre Panamá y Estados Unidos

Las jornadas también se desarrollan en el marco del ejercicio Panamax, integrando a médicos panameños, profesionales del Comando Sur y personal de la Guardia Nacional de Misuri.

Ciudad de Panamá/Más de 15 mil panameños han sido beneficiados durante los últimos ocho meses con jornadas de atención médica desarrolladas a través del programa “Juntos por la Salud”, una iniciativa de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

El programa busca ampliar el acceso a servicios médicos en distintas comunidades del país mediante el trabajo conjunto del Ministerio de Salud (Minsa), el Comando Sur de Estados Unidos y la Guardia Nacional de Misuri.

Durante una actividad oficial, autoridades panameñas y representantes estadounidenses destacaron el impacto de esta alianza, que ha permitido ofrecer atención integral en diversas especialidades y acercar los servicios de salud a familias en condición de vulnerabilidad.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno de Estados Unidos y señaló que la cooperación refleja el compromiso de ambas naciones con el bienestar de la población panameña.

“Son miles de familias las beneficiadas con estas jornadas de atención médica, lo que representa un impacto positivo para decenas de miles de personas en todo el país”, expresó Boyd Galindo.

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Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, indicó que “Juntos por la Salud” forma parte de las acciones impulsadas por ambos gobiernos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y asistencia humanitaria.

Las jornadas también se desarrollan en el marco del ejercicio Panamax, integrando a médicos panameños, profesionales del Comando Sur y personal de la Guardia Nacional de Misuri.

Además de brindar atención a los pacientes, el programa promueve el intercambio de conocimientos y experiencias con el personal sanitario nacional, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud.

Cabrera destacó que el aumento de los recursos destinados a programas de seguridad y asistencia humanitaria para Panamá evidencia la importancia que ambos países otorgan a esta relación bilateral.

El ministro Boyd Galindo reiteró que este tipo de alianzas permite ampliar la cobertura de los servicios, fortalecer el sistema sanitario y llevar atención médica de calidad a las comunidades que más la necesitan.