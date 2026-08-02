Minsa iniciará aplicación del Anticuerpo Monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial a finales de agosto

El Minsa advirtió que el VRS se encuentra actualmente sobre el umbral de alerta, lo que indica que su circulación supera el nivel esperado para este periodo.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que a finales de agosto de 2026 arrancará la implementación progresiva del Anticuerpo monoclonal en todo el territorio nacional. Esta medida busca reforzar la Estrategia Mixta frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una enfermedad que representa un elevado riesgo para los lactantes en sus primeros meses de vida. La ejecución iniciará una vez concluidas las capacitaciones al personal médico y los procesos logísticos y administrativos en las maternidades del país.

La respuesta de la institución luego de que varias sociedades médicas en conjunto hicieran un llamado urgente a la aplicación del anticuerpo monoclonal tras la muerte de 13 infantes, 12 de los cuales eran menores de cinco años.

Protección para recién nacidos sin vacuna materna

De acuerdo con el Minsa, esta nueva fase de la estrategia nacional tiene como objetivo proteger a aquellos recién nacidos cuya madre no recibió la vacuna materna contra el VRS durante la gestación.

"La incorporación del anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial (VSR) está prevista para el segundo cuatrimestre del año y estará dirigida a los recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna materna durante el embarazo", explicó el Dr. Edgardo Ureña, jefe nacional de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa.

El especialista precisó que el tratamiento se administrará directamente en las maternidades de las instalaciones del Minsa al momento del nacimiento, de forma simultánea con el esquema inicial de inmunización neonatal (vacuna contra Hepatitis B y BCG).

Estrategia Mixta y llamados del Minsa a las gestantes

El plan integral contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) inició en 2025 con la introducción de la vacuna materna. La estrategia actual se fundamenta en un abordaje multinivel:

Vacunación materna: Aplicación de la dosis entre las semanas 30 y 36 de gestación .

Aplicación de la dosis entre las . Anticuerpo Monoclonal: Aplicación progresiva en maternidades a recién nacidos no protegidos por la vacuna materna .

Aplicación progresiva en maternidades a . Prevención comunitaria: Fomento de la lactancia materna, higiene en el hogar e identificación oportuna de signos de alarma.

Para dar sustento normativo a esta fase, las autoridades sanitarias elaboraron la Guía de Atención Integral del VRS y los Lineamientos Nacionales para la Implementación del Anticuerpo Monoclonal.

Las autoridades reiteraron el llamado a todas las mujeres embarazadas para que acudan a las instalaciones de salud a aplicarse la vacuna contra el VRS, al tiempo que instaron a la ciudadanía a mantener las medidas de higiene para frenar los contagios respiratorios en la población infantil.

VRS se encuentra sobre el umbral de alerta

Panamá acumula 13 defunciones por virus respiratorio sincitial (VRS) en lo que va de 2026, de las cuales 12, equivalentes al 92.3%, corresponden a menores de cinco años, según el informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa). Una nueva muerte fue notificada durante la semana epidemiológica 28.

El Minsa advirtió que el VRS se encuentra actualmente sobre el umbral de alerta, lo que indica que su circulación supera el nivel esperado para este periodo.

La distribución por edad muestra que ocho de las víctimas eran menores de dos años:

Una tenía menos de tres meses.

Una tenía entre tres y cinco meses.

Cuatro tenían entre seis y once meses.

Cuatro tenían entre 12 y 23 meses.

Dos tenían entre 24 y 59 meses.

Un adulto de 65 años o más.

En total, dos de las defunciones, equivalentes al 15.4%, ocurrieron en bebés menores de seis meses.

La edad media de las víctimas fue de aproximadamente 12 meses, con edades que oscilaron entre los 42 días y los 65 años.