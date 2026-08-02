Lamastus Family Estate y Hacienda La Esmeralda brillan en la XXX edición del Best of Panama

Lamastus Family Estate se alzó con el primer lugar en la categoría Geisha Lavado de la XXX edición del Best of Panama al alcanzar 96.25 puntos, tras una reñida final entre los ocho lotes clasificados. En Geisha Natural, el triunfo fue para Finca Lérida, de María Antonela Amoruso, con 95.63 puntos, mientras que en la categoría Varietales el primer lugar correspondió a Altieri Specialty Coffee, con 93.63 puntos. El máximo galardón de la Copa Panamá, otorgado al productor con mayor acumulación de puntos, fue para Hacienda La Esmeralda, de la familia Peterson.

El certamen comenzó con 102 lotes evaluados durante la Cata Nacional y la Cata Internacional, con un panel integrado por 46 jueces oficiales nacionales e internacionales y 49 jueces invitados. La edición dejó puntajes superiores a los 91 puntos en Varietales y por encima de los 93 puntos en las categorías Geisha. Wilford Lamastus, de Lamastus Family Estate, calificó la competencia como una de las más exigentes del mundo y destacó el nivel alcanzado por los productores panameños. "Estoy muy feliz. Los competidores son tan buenos y con cafés igualito a los de nosotros. Pero un cuarto de punto nos puso adelante", expresó tras recibir el primer lugar, recordando que es uno de los fundadores de la SCAP.

En Geisha Lavado, el segundo lugar fue para Finca Pergamino, de Yaneth de Lucich, con 96.00 puntos, y el tercero para Hacienda La Esmeralda, con 95.25 puntos. En Geisha Natural, Hacienda La Esmeralda ocupó el segundo lugar con 95.50 puntos, mientras Elida Estate, de Lamastus Family Estate, alcanzó el tercer puesto con 95.25 puntos. En Varietales, Hacienda La Esmeralda se ubicó en la segunda posición con 92.63 puntos y Finca Santa Teresa, de Ezequiel Batista, logró el tercer lugar con 92.38 puntos.

El presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Ricardo Koyner, afirmó que los resultados reflejan el trabajo de los productores de café de alta gama del país. "Los puntajes demuestran la calidad del café de Panamá. La última mesa tenía puntajes altísimos, todos arriba de 93 puntos en los Geishas, lo que demuestra que nuestro país tiene una calidad excepcional", señaló.

La jueza principal del certamen, la china Elen Fan, primera mujer en encabezar el panel internacional en 30 años de historia, destacó que los ganadores representan las principales características de cada categoría. "El Geisha lavado refleja el terroir único de Panamá y el Geisha natural es un café muy limpio, hermoso, que refleja ese terroir y, al mismo tiempo, muestra finos sabores del proceso", indicó. Tras la competencia, la SCAP se prepara para la subasta electrónica del 23 de septiembre y para el World of Coffee, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en la ciudad de Panamá.