Clima en Panamá: Aguaceros con tormentas en la tarde y radiación UV extrema marcan el domingo

El Caribe mantendrá olas de hasta 1.6 metros, mientras los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos a extremos en todo el país.

Aguaceros acompañados de tormentas eléctricas se registrarán durante la tarde en varias provincias del Pacífico y el Caribe, con lluvias intermitentes desde la madrugada en ambas vertientes. Se recomienda precaución a las embarcaciones y a quienes realicen actividades al aire libre ante los altos niveles de radiación UV.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se espera cielo de parcialmente nublado a nublado con lluvias intermitentes en toda la región, con mayor frecuencia e intensidad en el occidente y en varios sectores de Colón. Por la tarde, se prevén chubascos en Colón y la serranía de la comarca Guna Yala, así como lluvias más intensas en las zonas montañosas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, extendiéndose hasta primeras horas de la noche. El resto de la vertiente mantendrá nubosidad variable.

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En el litoral Caribe, el oleaje alcanzará entre 1.4 y 1.6 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos. Se recomienda extremar las medidas de seguridad a las embarcaciones pequeñas y a las personas que desarrollan actividades en el mar.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada predominará el cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias y tormentas en las áreas marítimas, así como en las costas de Darién y el archipiélago de Las Perlas. En horas de la mañana, las lluvias persistirán en los sectores marítimos, el golfo de Panamá, Panamá Este y el sur de Azuero, mientras el resto de la vertiente se mantendrá de parcialmente nublado a nublado.

Durante la tarde se prevén aguaceros acompañados de tormentas en Chiriquí, Veraguas, las provincias centrales, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan. En las demás regiones se esperan chubascos puntuales que podrían ser intensos y de corta duración. En horas de la noche, las lluvias se desplazarán hacia las zonas marítimas, mientras que en tierra firme predominará un cielo de parcialmente nublado a poco nublado.

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Las temperaturas mínimas en ambas vertientes rondarán entre 23 °C y 26 °C, excepto en las montañas y la Cordillera Central, donde oscilarán entre 18 °C y 24 °C. Las máximas variarán entre 29 °C y 32 °C en el Caribe, y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico.

En el Caribe, los vientos serán del Oeste y Norte con velocidades entre 10 y 25 km/h. En el Pacífico Occidental y Central, se prevé viento variable, con componente Norte por la mañana (menor de 25 km/h) y del Oeste y Sur por la tarde (menor de 25 km/h). En el Pacífico Oriental predominará el viento del Norte y Noroeste con velocidades entre 20 y 30 km/h.

En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.8 y 1.4 metros con periodos de 11 a 12 segundos. Los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de riesgo Muy Alto a Extremo, con valores de 10 a 11+, por lo que se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.