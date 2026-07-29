El Niño se intensificará: IMHPA advierte trimestre más cálido y con menos lluvias en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé que entre agosto y octubre predominen temperaturas por encima de lo normal y una reducción de las lluvias en gran parte del país debido a la influencia del fenómeno de El Niño. La entidad también advirtió sobre un mayor riesgo de sequía en varias cuencas hidrográficas y una sensación térmica superior a los 38°C en algunas regiones.