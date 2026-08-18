Bocas del Toro/Tras una breve tregua en las precipitaciones durante las últimas 24 horas, la provincia de Bocas del Toro se mantiene bajo alerta amarilla emitida por las autoridades de protección civil y gestión de emergencias. Aunque los niveles del río Sixaola han comenzado a bajar progresivamente, las afectaciones en las comunidades locales y los riesgos en las carreteras mantienen a los equipos de rescate en constante vigilancia.