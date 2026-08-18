Inundaciones y accidentes viales generan alerta en Bocas del Toro

Personal de Sinaproc en zonas inundadas en Bocas del Toro. / Luis Palacios
Luis Palacios - Periodista
18 de agosto 2026 - 12:23

Bocas del Toro/Tras una breve tregua en las precipitaciones durante las últimas 24 horas, la provincia de Bocas del Toro se mantiene bajo alerta amarilla emitida por las autoridades de protección civil y gestión de emergencias. Aunque los niveles del río Sixaola han comenzado a bajar progresivamente, las afectaciones en las comunidades locales y los riesgos en las carreteras mantienen a los equipos de rescate en constante vigilancia.

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