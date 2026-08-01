Panamá y Estados Unidos fortalecen su cooperación militar con curso de entrenamiento en la selva

Unos 128 militares y policías panameños se capacitan junto a fuerzas de Estados Unidos en la base de Sherman, en Colón, como parte de los ejercicios Panamá 2026.

Un total de 128 efectivos de la fuerza pública panameña se capacitan y entrenan junto a militares de Estados Unidos para realizar combates en la selva, en el marco del curso denominado "Milla Verde", que se desarrolla en la base de Senan en Sherman, en la provincia de Colón.

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Los ejercicios, realizados durante este fin de semana, buscan que tanto nacionales como extranjeros se capaciten y entrenen juntos en el desarrollo de diversas tácticas y técnicas de supervivencia en la jungla. El director general del Servicio Nacional de Aeronaval, Luis de Gracia, indicó que estas maniobras incluyen una caminata forzada de una hora y media con los estudiantes, integrados por marines de Estados Unidos y estamentos de seguridad de Panamá, quienes deben cumplir una serie de ejercicios en la selva y mostrar sus capacidades.

Según explicaron los instructores, el entrenamiento está enfocado en fases de navegación terrestre, operaciones ribereñas, tomas de playa, patrullas terrestres y evacuaciones de emergencias médicas vía aérea. El objetivo es fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública panameña para responder a amenazas emergentes, con especial énfasis en la protección del Canal de Panamá.

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De Gracia destacó la importancia de que los hombres estén entrenados para afrontar, si fuese necesario, ataques o intervenciones de fuerzas irregulares o del crimen organizado internacional. "Sabemos que tenemos el principal ítem estratégico, que es el Canal de Panamá", señalaron las autoridades.

Estos entrenamientos se realizan en el marco de los Ejercicios Panamá 2026, que cuentan con la participación de cerca de 1.700 policías de unos 20 países. Las maniobras se llevan a cabo del 1 de julio al 31 de agosto de este año, consolidando la cooperación regional bajo el liderazgo panameño.