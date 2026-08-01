Sociedad médicas piden implementar con urgencia anticuerpo monoclonal ante muertes de infantes por el virus sincitial

Las organizaciones solicitaron adelantar la implementación del anticuerpo monoclonal y fortalecer la vacunación materna para reducir los casos graves y las defunciones.

Provincia de Panamá/La Sociedad Panameña de Pediatría, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica y la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitan a las autoridades de salud adoptar medidas urgentes para reforzar la protección de los lactantes frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), ante el incremento de casos graves y defunciones registrados este año.

En el comunicado, las organizaciones advirtieron que "actualmente el país se encuentra en ese nivel de circulación viral, por lo que es razonable anticipar un mayor riesgo de casos graves y defunciones si no se implementan de manera inmediata medidas extraordinarias de prevención y control".

Las sociedades científicas reconocieron la incorporación de la vacunación materna contra el VRS en julio de 2025; sin embargo, indicaron que "una política de salud pública no puede evaluarse únicamente por la compra o disponibilidad de dosis, sino por la protección efectiva alcanzada en los recién nacidos y lactantes".

Entre las principales solicitudes, piden adelantar a 2026 la implementación del anticuerpo monoclonal de acción prolongada para proteger a los recién nacidos durante la actual temporada de circulación del virus. Además de reforzar la vacunación materna, publicar un cronograma con las etapas de implementación de esta estrategia y garantizar la protección de los recién nacidos antes del egreso hospitalario en los casos de mayor riesgo.

El pronunciamiento también solicita priorizar la distribución de las medidas preventivas en las regiones con mayor carga de enfermedad, publicar semanalmente los indicadores de cobertura y hospitalizaciones por VRS, e instalar una mesa técnica nacional con la participación del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y las sociedades científicas para definir la implementación y evaluación de las acciones propuestas.

Según cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, en lo que va de 2026 se han registrado 13 defunciones asociadas al VRS, de las cuales 12 corresponden a menores de cinco años.