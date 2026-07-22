Minsa aplicará anticuerpo contra el virus sincitial a recién nacidos desde 2027

El Minsa reiteró el llamado a las personas mayores de 60 años para que acudan a vacunarse y reduzcan el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones.

Panamá/Los recién nacidos cuyas madres no hayan recibido durante el embarazo la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) serán protegidos con el anticuerpo monoclonal (nirsevimab) a partir de 2027, anunció el Ministerio de Salud (Minsa).

La medida formará parte de una estrategia combinada para prevenir complicaciones y hospitalizaciones por este virus. El plan mantendrá la vacunación de las embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación e incorporará el anticuerpo para los bebés que no recibieron protección materna.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ya aprobó los fondos para la compra, a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, del anticuerpo monoclonal que será aplicado a los recién nacidos en los hospitales nacionales y regionales del país”, informó Itzel de Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Explicó que el nirsevimab no es una vacuna. Se administra mediante una inyección intramuscular y proporciona directamente anticuerpos que ofrecen protección inmediata contra el VRS. La vacuna, en cambio, estimula al organismo de la madre para producir defensas que luego son transferidas al bebé.

El Minsa no precisó cuántas dosis del anticuerpo comprará, cuánto costará la adquisición ni la fecha exacta de 2027 en la que comenzará su aplicación.

Más de 69 mil vacunas disponibles

Actualmente, el PAI mantiene 69,079 dosis de la vacuna contra el VRS en sus depósitos. Según el Minsa, el producto está disponible gratuitamente en sus instalaciones para mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación.

La institución también reiteró el llamado a las personas mayores de 60 años para que acudan a vacunarse y reduzcan el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones.

El VRS generalmente provoca síntomas parecidos a los de un resfriado, pero puede causar cuadros graves, particularmente entre bebés y adultos mayores. También es una causa frecuente de bronquiolitis y neumonía en menores de un año, según la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.