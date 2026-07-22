Nuevo golpe al bolsillo: diésel y gasolinas subirán desde este viernes 24 de julio

El incremento más fuerte será en el diésel.

Panamá/Los precios de los combustibles aumentarán desde las 6:00 a. m. de este viernes 24 de julio, anunció la Secretaría Nacional de Energía. El incremento más fuerte será el del diésel bajo en azufre, que subirá 18 céntimos por litro.

En las estaciones de Panamá y Colón, el litro de diésel tendrá un precio máximo de $1.21, mientras que la gasolina de 95 octanos costará $1.25 y la de 91 octanos $1.18.

En comparación con el precio actual, la gasolina de 95 octanos aumentará 8 céntimos por litro y la de 91 octanos, 7 céntimos.

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó el alza principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que han elevado los precios internacionales del petróleo y sus derivados, con efectos sobre los costos locales.

Los nuevos precios máximos permanecerán vigentes hasta las 5:59 a. m. del viernes 7 de agosto. La entidad recordó que los combustibles se actualizan cada 14 días mediante un cálculo basado en variables internacionales y logísticas.

El aumento del precio por galón sería así:

95 octanos: $4.76 por galón — aumenta $0.32

91 octanos: $4.47 por galón — aumenta $0.28

Diésel: $4.81 por galón — aumenta $0.69

Lea aquí la Gaceta Oficial del alza: