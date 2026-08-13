Roces en el pleno legislativo marcan la presentación del anteproyecto de exención de vivienda

En medio del reclamo, el vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen , quien presidía la sesión, calificó la situación como un "patio limoso".

La sesión ordinaria transcurría con normalidad este jueves en la Asamblea Nacional, cuando se solicitó un receso para otorgar una cortesía de sala al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien acudió al pleno para presentar un anteproyecto de ley sobre exoneración de impuestos en la compra de vivienda.

La solicitud generó reclamos de los diputados de la coalición Vamos, quienes señalaron que el receso se extendía demasiado y que, durante la jornada, ya se habían registrado varias interrupciones similares sin que la solicitud de cortesía de sala se formalizara conforme lo establece el reglamento interno.

En medio del reclamo, el vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, quien presidía la sesión, calificó la situación como un "patio limoso".

El diputado Luis Eduardo Camacho respondió a los señalamientos, precisando que la cortesía de sala aprobada era válida para participar en el segundo y tercer debate, y que no era necesario votarla nuevamente cada día.

"Si queremos discutir entre nosotros, está bien, pero no le faltemos el respeto a los funcionarios como que le estamos diciendo que ellos se están colando aquí en la Asamblea", expresó Eduardo Camacho.

Por su parte, la diputada Janine Prado cuestionó que, por segundo día consecutivo, se aludiera al término "patio limoso" desde la testera.

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"Nada más lo crean quienes, estando sentados en puestos de poder, piensan que pueden gerenciar las decisiones como si estuvieran en su casa o en su finca privada", afirmó, al recordar que la Asamblea se rige por un reglamento interno que, aunque imperfecto, debe cumplirse. Prado subrayó además que una cortesía de sala solo permite el ingreso de los invitados después de su aprobación, no antes.

Finalmente, con el quórum reunido, la cortesía de sala fue aprobada y el ministro Chapman presentó el anteproyecto de ley, que contempla la eliminación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para viviendas de hasta 120 mil dólares, que quedarían con una tasa de 0%.

Chapman explicó que la propuesta responde a un diseño "focalizado y progresivo", validado con datos y no improvisado. El esquema contempla, en primer lugar, una exención de los primeros 120 mil balboas de la base imponible en toda primera venta de vivienda nueva que cumpla los requisitos legales. En segundo lugar, una escala preferencial sobre el excedente para viviendas con base imponible entre 120 mil y 200 mil balboas, con el fin de evitar una caída abrupta en el beneficio.

El ministro adelantó, además, que el presidente de la República presentará un proyecto de ley para compensar el costo fiscal de esta exención, a través de una renta sustitutiva que reemplace los ingresos que dejaría de percibir el Estado por la exoneración del ITBI en viviendas de hasta 120 mil dólares.

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