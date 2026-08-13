Contraloría auditará compra de laptops del Meduca y remitirá al Ministerio Público posibles hallazgos penales

La entidad fiscalizadora documentará los hallazgos que detecte y los incorporará al informe de auditoría. Si los resultados revelan elementos que puedan tener carácter penal, la documentación será remitida al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Panamá/La Contraloría General de la República auditará el proceso de adquisición de computadoras del Ministerio de Educación (Meduca), con énfasis en las circunstancias que redujeron la participación de 49 interesados iniciales a un solo oferente.

La revisión buscará determinar si durante la contratación se garantizaron condiciones de igualdad, transparencia y libre competencia, así como verificar que las actuaciones y modificaciones introducidas se ajustaran a la ley.

La auditoría también examinará las condiciones de pago fijadas originalmente y los cambios realizados posteriormente mediante una adenda para permitir pagos parciales. La Contraloría evaluará el sustento técnico y legal de esas modificaciones.

Otro de los puntos bajo revisión serán las especificaciones técnicas de las computadoras. Los auditores verificarán si los equipos entregados corresponden a las características establecidas en el proceso de contratación y si cualquier cambio contó con respaldo técnico, contractual y legal.

La entidad fiscalizadora documentará los hallazgos que detecte y los incorporará al informe de auditoría. Si los resultados revelan elementos que puedan tener carácter penal, la documentación será remitida al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El anuncio se produce un día después de la renuncia de Lucy Molinar al cargo de ministra de Educación, quien relacionó su salida con el “ruido” generado alrededor de la compra de computadoras y aseguró que solicitó al Ministerio Público investigar el proceso.

La Contraloría sostuvo que esta auditoría forma parte de sus labores de fiscalización para proteger los recursos públicos y exigir rendición de cuentas. También aseguró que su lucha contra la corrupción se desarrolla “sin selectividad ni distinciones”, tanto frente a exfuncionarios como a servidores públicos en ejercicio.