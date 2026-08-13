Familia pide intensificar búsqueda de joven desaparecido tras naufragio cerca de Garachiné

Su madre, Claudia, conversó con él por última vez la mañana del sábado. Al día siguiente recibió la noticia de que la embarcación en la que viajaba se había partido y que su hijo no aparecía.

Panamá/La familia de Juan Alexis Ramírez, de 20 años, pidió a las autoridades intensificar su búsqueda, seis días después de que desapareciera tras el naufragio de una embarcación en la que viajaba junto con otros tres jóvenes.

El joven se encontraba realizando trabajos profesionales en Saboga, pero, ante la falta de empleo, comenzó a dedicarse a la pesca. Su madre, Claudia, conversó con él por última vez la mañana del sábado. Al día siguiente recibió la noticia de que la embarcación en la que viajaba se había partido y que su hijo no aparecía.

Yo necesito que ustedes me ayuden, todas las autoridades que me ayuden, porque yo estoy desesperada, porque yo no tengo noticias de mi hijo”, expresó.

De acuerdo con la información que recibió la familia, el naufragio ocurrió en un punto conocido como Santa Bárbara, próximo a Garachiné, distrito de Chepigana, provincia de Darién, cuando el mar estaba agitado y había fuertes vientos.

En la embarcación viajaban cuatro jóvenes. Tres fueron localizados, pero Juan Alexis continúa desaparecido.

Según el relato que uno de los sobrevivientes dio a la familia, la embarcación comenzó a hundirse después de partirse. En medio de la emergencia, los ocupantes intentaron colocarse los chalecos salvavidas y le lanzaron uno a Juan Alexis.

Ellos lo que hicieron fue tirarle como una bolsa térmica, él la abrazó y, en la gritadera, la desesperación, cuando ellos vieron, como que se les perdió y hasta el sol de hoy no ha aparecido”, relató Maricela Valencia, tía del joven.

Claudia acudió el lunes al Servicio Nacional Aeronaval y al Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes. Aseguró que en la Aeronaval inicialmente le señalaron que no buscaban a su hijo porque habían recibido información de que todos los ocupantes de la embarcación habían aparecido.

“Yo le imploré a esa gente: Por favor, ayúdeme, porque yo no he podido movilizarme hacia allá”, manifestó la madre.

La familia asegura que algunas embarcaciones pesqueras han apoyado las labores de búsqueda, mientras allegados también recorren por sus propios medios sectores próximos a Garachiné. Sin embargo, sostiene que no cuenta con información precisa sobre la ubicación del joven ni sobre el alcance de los operativos.

“Ahora mismo hay un amigo de nosotros que está con mi sobrino y mi hijo allá en las áreas de Garachiné. Ellos andan buscando por su cuenta; aquí nosotros, como podemos, los ayudamos”, explicó Valencia.

Entre la angustia y la falta de respuestas, la familia mantiene la esperanza de que Juan Alexis haya logrado mantenerse a flote o que alguna persona lo haya rescatado.

“Yo sé que mi hijo está en algún lugar. Yo lo sé. Yo sé que mi hijo está bien”, expresó Claudia.

Los familiares también pidieron que se establezca comunicación con las autoridades de Colombia y Ecuador, ante la posibilidad —planteada a ellos por terceros— de que las corrientes marinas lo hayan desplazado hacia alguno de esos países. Esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

“Yo le hago un llamado a las autoridades para que, por favor, nos ayuden a encontrarlo. Por favor, que busquen, que lo busquen”, pidió la madre.

Maricela Valencia reiteró que la familia necesita conocer qué ocurrió con el joven, independientemente del resultado de la búsqueda.

“Lo único que le pedimos es que, por favor, nos ayuden las autoridades, que nos ayuden a poderlo encontrar”, manifestó.

Con información de Hellen Concepción