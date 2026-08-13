Director de la Policía Nacional confirma desvinculación de agentes señalados por crimen organizado

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que ya existen varias personas identificadas y que se desarrollarán operativos durante el resto de la semana para localizar a los presuntos responsables.

Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a las investigaciones internas que la institución mantiene contra agentes señalados en casos relacionados con crimen organizado, violencia doméstica y otras conductas.

"Hace poco, por ejemplo, hemos hecho operativos dentro de lo que es la Dirección de Responsabilidad Profesional, la DRP, para revisar personas que han estado señaladas en algunos casos. A muchos hemos incluso desvinculado y hemos puesto a órdenes del Ministerio Público algunas unidades que, lamentablemente, han sido abordadas por el crimen organizado", manifestó Fernández.

El director rechazó, sin embargo, que estos casos permitan afirmar que toda la institución está comprometida con actividades ilícitas. Explicó que la Policía Nacional está conformada por más de 25,000 personas, entre unidades y personal no juramentado.

Las declaraciones se produjeron durante el cierre de los ejercicios Panamax 2026, celebrado en el puerto de cruceros de Amador, actividad en la que participó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Fernández también se refirió al asesinato de una joven futbolista en Antón, Ivis Ubarte, ocurrido la noche del martes 11 de agosto dentro de su residencia, indicando que ya existen varias personas identificadas y que se desarrollarán operativos durante el resto de la semana para localizar a los presuntos responsables.

En Antón, recordemos que hemos hecho múltiples operaciones antipandillas [...]. Este caso no escapa de una línea de investigación que se tiene, que va en esa línea de investigación sobre lo que tiene que ver con algún grupo pandilleril”.

Con información de María De Gracia.