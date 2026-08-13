Renuncia de Lucy Molinar: Procurador confirma investigación por contratación para compra de laptops

Molinar no descartó presentar acciones legales por los señalamientos en su contra. Aseguró que ha existido “mucha desinformación malintencionada” , pero esperará los resultados de las investigaciones.

El Ministerio Público abrió una investigación luego de recibir una solicitud de la exministra de Educación, Lucy Molinar, relacionada con una contratación estatal realizada durante su gestión al frente del Ministerio de Educación.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, confirmó que la nota fue recibida el miércoles y que, de manera inmediata, se dio apertura a las investigaciones.

Como parte de las primeras diligencias, el Ministerio Público solicitó información sobre la sociedad que resultó adjudicataria del contrato, incluyendo sus dignatarios, directivos y representación legal.

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También se ordenó el acopio del expediente administrativo relacionado con el acto público, con el propósito de conocer el procedimiento y la metodología utilizada para la adjudicación.

Entre las diligencias también se contempla recabar información sobre los pagos efectuados, en caso de que estos se hayan realizado, así como los montos desembolsados.

Consultado sobre si ya existen personas identificadas dentro de la investigación, el procurador aclaró que el proceso se encuentra en una etapa preliminar e incipiente, por lo que todavía se están recabando elementos.

La investigación surge luego de que Molinar solicitara al Ministerio Público investigar la contratación estatal vinculada a la compra de computadoras, la cual dijo generó muchos ruidos que debían ser aclarados.

Sobre los señalamientos relacionados con esta contratación, sostuvo que el proceso se desarrolló con transparencia y que corresponderá al Ministerio Público determinar si existió alguna irregularidad.

Molinar no descartó presentar acciones legales por los señalamientos en su contra. Aseguró que ha existido “mucha desinformación malintencionada”, pero esperará los resultados de las investigaciones.

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