De Héroes por Panamá a beneficiar a más de 32 mil pacientes: Así creció el proyecto del doctor Doménico Melillo

Para Melillo, el principal legado de aquella experiencia en Héroes por Panamá fue precisamente haber generado mayor visibilidad, integración y herramientas para fortalecer el trabajo de las organizaciones.

Lo que comenzó como un sueño presentado en Héroes por Panamá 2012 hoy se refleja en una estructura dedicada a la prevención, detección temprana y atención de pacientes con cáncer en Santiago de Veraguas.

El doctor Doménico Melillo, vicepresidente de la Asociación Nacional contra el Cáncer (Ancec) y director de la clínica Ancecen Santiago, recordó que su participación en el programa permitió visibilizar el trabajo que ya realizaba la organización y, al mismo tiempo, fortalecer sus capacidades mediante el intercambio con otras organizaciones.

En aquel momento, uno de sus principales objetivos era construir un espacio que permitiera acercar los servicios de prevención y detección temprana a pacientes de Veraguas y otras zonas del país, especialmente a quienes enfrentaban dificultades económicas para trasladarse hasta la ciudad de Panamá.

Ese proyecto se convirtió en realidad. Según Melillo, actualmente más de 32 mil pacientes se han beneficiado de las acciones desarrolladas por la clínica, mientras que las actividades y procedimientos realizados alcanzan los 67 mil.

El crecimiento también se refleja en el acompañamiento de pacientes que requieren trasladarse a la capital para continuar su atención. Durante 2025, Ancec realizó 145 viajes al Instituto Oncológico Nacional y al Hospital Anita Moreno 56, además de implementar un sistema de navegación de pacientes para ayudarles a seguir su ruta de atención.

Melillo explicó que en 2025 fueron navegados 371 pacientes. Este mecanismo busca identificar la ruta que debe seguir cada persona y facilitar que llegue oportunamente a los servicios que necesita.

Uno de los resultados que destacó el médico está relacionado con pacientes provenientes de comunidades y comarcas. Explicó que anteriormente el proceso para que un paciente de estas zonas pudiera llegar a recibir atención podía tomar hasta dos años, mientras que actualmente, mediante la coordinación y el trabajo conjunto, ese tiempo se ha reducido a aproximadamente dos meses.

La labor también incluye acciones de prevención, como la aplicación de vacunas de última generación contra el virus del papiloma humano, además del trabajo conjunto con otras organizaciones vinculadas a la atención y prevención del cáncer.

Para Melillo, el principal legado de aquella experiencia en Héroes por Panamá fue precisamente haber generado mayor visibilidad, integración y herramientas para fortalecer el trabajo de las organizaciones.

Más de una década después, aquel proyecto que en 2012 era presentado como un sueño ya cuenta con resultados concretos: beneficios a miles de pacientes beneficiados y una red de acompañamiento que busca reducir las barreras que enfrentan quienes necesitan atención oncológica.

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