Más de una década después de Héroes por Panamá, Fundación Sangre Panamá continúa salvando vidas

La organización sin fines de lucro, dedicada a fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre y plaquetas, fue reconocida como parte de Héroes por Panamá en 2013.

La Fundación Sangre Panamá celebra 20 años promoviendo la donación voluntaria de sangre en el país, una labor que ha fortalecido con el pasar de los años y que formó parte del proyecto Héroes por Panamá, que contribuyó a ampliar el alcance de su mensaje entre miles de panameños.

El presidente de la fundación, Gabriel Rebollón, recordó que la iniciativa nació con el propósito de apoyar a los pacientes que necesitaban transfusiones y, al mismo tiempo, educar a la población sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria.

"Empezamos en 2006 como un proyecto en la universidad para educarnos nosotros mismos como estudiantes de Ciencias de la Salud y buscar una forma de ayudar a la población", explicó.

El impulso de Héroes por Panamá

Rebollón aseguró que la participación de la fundación en Héroes por Panamá, el segmento de TVN Media que reconoce y visibiliza iniciativas sociales que transforman comunidades, marcó un antes y un después para la organización.

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"Desde el día que salimos como Héroes por Panamá no ha habido un solo día en que la gente no recuerde el trabajo de la Fundación. Nos convertimos en un punto de contacto para personas, instituciones y empresas que buscan orientación o necesitan apoyo cuando un familiar requiere sangre", destacó.

Añadió que ese reconocimiento permitió ampliar las campañas educativas, fortalecer alianzas con universidades y empresas, y consolidar programas de responsabilidad social enfocados en la donación voluntaria.

La organización sin fines de lucro, dedicada a fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre y plaquetas, fue reconocida como parte de Héroes por Panamá en 2013, aunque su historia comenzó en 2006 como un proyecto universitario impulsado por estudiantes de Medicina.

Panamá aún necesita más donantes

Según datos correspondientes a 2024, alrededor de 67 mil personas donan sangre cada año en Panamá.

No obstante, Rebollón recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que aproximadamente el 5 % de la población sea donante voluntaria para garantizar un abastecimiento constante de sangre y sus componentes.

"El reto no es solamente que las personas donen sangre, sino que lo hagan de manera voluntaria y frecuente, porque esa es la forma de asegurar el abastecimiento continuo en los bancos de sangre del país", señaló.