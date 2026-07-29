Acobir advierte desaceleración en viviendas de hasta 180 mil dólares y pide medidas para impulsar el sector

Durante la jornada, representantes del gremio analizaron la desaceleración registrada desde inicios de año en el segmento de viviendas con precios de hasta 180 mil dólares.

Ciudad de Panamá/La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) celebró su tercera Asamblea General bajo el lema “La inversión inmobiliaria como puente al desarrollo”, encuentro en el que se destacaron los avances del sector y los principales desafíos que enfrenta la actividad.

Durante la jornada, representantes del gremio analizaron la desaceleración registrada desde inicios de año en el segmento de viviendas con precios de hasta $180 mil.

La presidenta de Acobir, Katherine Reyes, señaló que el gremio mantiene conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea Nacional para presentar propuestas que permitan dinamizar la adquisición de viviendas.

“El sector inmobiliario en el tramo de 180 mil dólares hacia abajo ha presentado una desaceleración desde inicios de año. Sin embargo, vemos con buenos ojos los pronunciamientos del presidente y hemos sostenido reuniones para aportar ideas y acciones puntuales que permitan que el panameño pueda optar por una vivienda y generar patrimonio para su familia”, afirmó Reyes.

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Durante la asamblea también se abordaron los mecanismos disponibles mediante la visa de inversionista calificado, programa que permite a extranjeros obtener residencia a través de inversiones realizadas en Panamá.

La directora nacional de Promoción de Inversiones, Katherine Cardoze, explicó que el programa contempla una inversión mínima de $300 mil en bienes inmuebles, $500 mil mediante fondos de inversión y $750 mil a través de depósitos a plazo fijo.

“Es un programa que invita a los inversionistas extranjeros a aplicar de manera expedita y en un periodo corto, con una inversión inmobiliaria de 300 mil dólares, 500 mil dólares si se realiza mediante fondos y 750 mil dólares si es un plazo fijo”, detalló.

Para Acobir, Panamá se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para el desarrollo de negocios inmobiliarios. Canadá, Estados Unidos y Colombia figuran entre los países con mayor participación de inversionistas en este sector.

Con información de Jocelyn Mosquera