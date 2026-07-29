Gobierno propone exonerar el ITBMI en la primera venta de viviendas nuevas de hasta B/.120 mil

El proyecto de ley deberá ahora ser discutido por la Asamblea Nacional antes de su eventual aprobación y entrada en vigor

El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles un proyecto de ley que exoneraría del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBMI) la primera venta de viviendas nuevas de hasta B/.120 mil, una medida con la que el Gobierno busca facilitar el acceso a la vivienda para familias de ingresos medios y bajos, al tiempo que impulsa la reactivación del sector construcción.

La iniciativa, presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, modifica la Ley 106 de 1974 y la Ley 4 de 1994, que regula el sistema de intereses preferenciales para el sector agropecuario.

Chapman explicó que la exoneración aplicará a la primera venta de viviendas nuevas, siempre que la transacción se formalice dentro de los dos años posteriores a la expedición del permiso de ocupación.

"Es decir, viviendas para la familia de ingresos medios, que no tendrían que pagar ese impuesto para los montos de los B/.120 mil iniciales. Esto está enfocado primordialmente en facilitar que las familias panameñas de menores ingresos puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda", señaló el ministro.

El proyecto establece que la exención cubrirá los primeros B/.120 mil del valor de la vivienda. Cuando el inmueble tenga un precio superior a ese monto y no exceda los B/.200 mil, el ITBMI solo se calculará sobre el excedente, aplicando una escala preferencial que va desde 0.5% hasta 1.8%.

Además, la propuesta dispone que el impuesto será responsabilidad del vendedor, y prohíbe que este traslade ese costo al comprador mediante cualquier acuerdo.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, indicó que la medida forma parte de las acciones para ampliar el acceso a soluciones habitacionales y fortalecer uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo.

Según el funcionario, durante los primeros 24 meses de la administración del presidente José Raúl Mulino se han rescatado y concluido más de 6,200 soluciones habitacionales que permanecían abandonadas desde administraciones anteriores.

Jované adelantó que el Gobierno trabaja con promotores de vivienda y entidades bancarias en nuevos mecanismos para facilitar la compra de casas.

"Próximamente vamos a anunciar, además de esta exoneración del impuesto de transferencia de bienes inmuebles, lo que será el abono inicial Pa' Ti, que reducirá el impacto de la primera compra para ese ciudadano que tanto lo necesita", afirmó.

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, sostuvo que la exoneración del ITBMI forma parte de la estrategia gubernamental para generar más de 80 mil empleos, mediante el impulso a la industria de la construcción y la recuperación de su ritmo de crecimiento previo a la pandemia.

El proyecto de ley deberá ahora ser discutido por la Asamblea Nacional antes de su eventual aprobación y entrada en vigor.