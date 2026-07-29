Arquidiócesis de Panamá pide no asistir a misa convocada por la Fraternidad San Pío X en La Chorrera

La actividad no corresponde a una celebración de la Iglesia católica en plena comunión con el Santo Padre y los obispos, y tampoco se ajusta a las orientaciones pastorales emitidas por la Conferencia Episcopal Panameña.

Panamá/La Arquidiócesis de Panamá exhortó a los fieles católicos a no participar en una denominada “Santa Misa Tradicional”, convocada por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para el próximo 9 de agosto en La Chorrera, Panamá Oeste..

Según el pronunciamiento, la actividad no corresponde a una celebración de la Iglesia católica en plena comunión con el Santo Padre y los obispos tampoco se ajustan a las orientaciones pastorales emitidas por la Conferencia Episcopal Panameña.

La Conferencia Episcopal Panameña ha exhortado a los fieles católicos a no participar en las celebraciones ni acudir a los ministros de la Sociedad Sacerdotal San Pío X para recibir los sacramentos, recordando que estos deben recibirse en las parroquias y comunidades que permanecen en plena comunión con el Papa y con el Obispo diocesano", se lee en el comunicado.

La Iglesia panameña recordó que los fieles no deben acudir a los ministros de esta fraternidad para recibir los sacramentos. Estos, indicó, deben recibirse en parroquias y comunidades que permanezcan en plena comunión con el papa y el obispo diocesano.

La advertencia se produce después de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitiera, el 2 de julio de 2026, un decreto relacionado con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. El documento advierte que los clérigos y laicos que se adhieran formalmente al cisma incurren automáticamente en la pena de excomunión latae sententiae, conforme a las condiciones establecidas por el derecho canónico. El decreto puede consultarse en el sitio oficial del Vaticano.

La Arquidiócesis llamó a los fieles a permanecer en comunión con el Santo Padre y sus obispos, y a participar de la Eucaristía y los demás sacramentos únicamente en comunidades reconocidas por la Iglesia católica.