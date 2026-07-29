MLB noticias | Iván Herrera en la vitrina: El receptor panameño se convierte en pieza clave del mercado de cambios

Panamá/A medida que se aproxima la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas el 3 de agosto, la receptoría ha emergido como una de las posiciones más codiciadas y escasas del mercado.

Con equipos como los Yankees, Dodgers, Rays y Red Sox buscando activamente refuerzos detrás del plato, el valor de los pocos nombres disponibles se ha disparado, convirtiendo este mercado en una "historia paralela fascinante" a los habituales cambios de lanzadores.

En este escenario, el panameño Iván Herrera se posiciona como una de las piezas más atractivas de los Cardenales de San Luis, equipo que goza de una inusual abundancia en la posición.

Herrera, perfilado como un receptor de prioridad ofensiva, es visto como un activo canjeable debido a que los Cardinals cuentan con tres receptores en su roster principal y prospectos de élite como Rainel Rodriguez y el panameño Leo Bernal presionando desde las ligas menores. Dado que Herrera será elegible para arbitraje por primera vez al final de la temporada, su combinación de juventud, control contractual y poder al bate lo sitúa en el centro de las conversaciones de traspaso para equipos que necesitan un impacto inmediato en su alineación.

Más allá del istmeño, el mercado ofrece opciones limitadas pero interesantes. El nombre que suena con más fuerza es el de Ryan Jeffers, de los Minnesota Twins, gracias a su bate potente y contrato por expirar, aunque la intención de los Twins de ser "compradores" podría frenar su salida. En Cincinnati, Tyler Stephenson ha elevado su valor gracias a una racha ofensiva destacada (OPS de .910 en sus últimos 30 juegos), compensando sus deficiencias en la defensa, donde se ubica en el percentil más bajo de la liga en valor de fildeo. Por otro lado, los Marlins de Miami están abiertos a negociar al versátil Liam Hicks, cuyo mayor activo es su disciplina en el plato y capacidad para jugar como designado o primera base.

El panorama también incluye a veteranos con experiencia en postemporada como Jonah Heim, de los Athletics, quien a pesar de su bajo promedio este año, aporta el prestigio de haber ganado la Serie Mundial 2023 con los Rangers. Asimismo, los Mets de Nueva York podrían considerar ofertas por Francisco Alvarez (ofensivo) o Luis Torrens (defensivo), aunque exigirían un retorno considerable debido a los años de control que aún mantienen sobre ambos jugadores.

Finalmente, la lista de candidatos se ha reducido por factores externos. Shea Langeliers, quien pudo haber sido el nombre más importante del mercado, quedó fuera de toda conversación tras sufrir una rotura de menisco. De igual forma, los Rockies de Colorado han puesto un precio prohibitivo por el All-Star Hunter Goodman, mientras que los Orioles de Baltimore han dejado claro que traspasar a Adley Rutschman en plena lucha por los comodines equivaldría a "conceder la temporada". Con pocas opciones reales sobre la mesa, el cierre del mercado promete ser una carrera contra el reloj para las organizaciones que aún no han resuelto sus dudas en la receptoría.

Con información de MLB.