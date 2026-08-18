MLB noticias| Fernando Tatis Jr. silenció un estadio con la que podría ser la mejor atrapada de su carrera

Sintoniza el partido Azulejos vs Yankees el viernes 21de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/El dominicano Fernando Tatis Jr. es ganador de dos Guantes de Platino en el bosque derecho y cuenta con un expediente lleno de brillantes jugadas defensivas -- robos de jonrones, en particular.

Esta podría haber sido la mejor de su vida.

En la segunda entrada del partido de los Padres contra los Mets en el Citi Field la noche del martes, Tatis le robó un grand slam al puertorriqueño Francisco Lindor con una espectacular atrapada brincando junto a la línea de la pradera derecha.

Te puede interesar: José Caballero brilla en la MLB 2026: El panameño se consolida entre los líderes de bases robadas

Tatis recorrió hasta el muro, cerca de la marca de los 330 pies en la esquina del bosque derecho. En un solo movimiento, saltó y estiró su guante más allá de la cerca mientras su gorra salía volando. Por un breve momento, el estadio quedó en silencio, preguntándose dónde, exactamente, había caído la pelota.

Tatis hizo una pausa. Luego, se lo hizo saber a todos. Pasó la pelota de la mano del guante a su mano limpia y la mostró, sellando lo que definitivamente pasará a la historia como una de las jugadas emblemáticas de su carrera.

Por sí sola, la jugada fue indudablemente espectacular. Pero lo que estaba en juego también era enorme. Los Padres están luchando por una posición en la postemporada, y Tatis ya les había dado una ventaja de 1-0 con su décimo octavo bambinazo abriendo un juego en su carrera para comenzar el encuentro. El abridor Robbie Ray procedió a llenar las bases en el segundo episodio.

Finalmente los Padres vencieron a los Mets por marcador de 5 carreras a 2.

Información de AJ Cassavell (MLB.com)