MLB resultados| Edmundo Sosa pega jonrón 9 y Phillies aseguran puesto en playoffs

¡IMPERDIBLE! Medias Rojas vs Yankees, Juego 1 de la Serie de Comodín en la Liga Americana, el martes 29 de septiembre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/El pelotero panameño Edmundo Sosa y los Phillies vivieron este domingo un cierre de temporada regular para el recuerdo, con una buena actuación individual y la clasificación del equipo de Filadelfia a las series de comodines del béisbol de las Grandes Ligas.

Sosa defendió la tercera base y conectó dos imparables en cuatro turnos en el partido que los Phillies disputaron ante los Rays de Tampa Bay. Uno de esos incogibles fue su noveno cuadrangular de la campaña.

El capitalino pegó ese vuelacercas en la parte baja del quinto episodio, sin corredores en base, ante los lanzamientos de Jesse Scholtens. Sosa terminó su faena a la ofensiva con dos carreras anotadas y una empujada.

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Los Phillies se llevaron la victoria por marcador de 7 carreras por 3. En ese encuentro destacó el lanzador Zack Wheeler quien se apuntó el triunfo al tolerar cinco imparables y una carrera con cinco ponches propinados en seis entradas de trabajo.

Además Bryson Stott brilló al bate con tres hits en tres oportunidades, una carrera anotada y una remolcada, y Bryce Harper quien despachó su jonrón 29 del año.

Luego de obtener su clasificación, los Phillies enfrentarán a los Bravos de Atlanta en la Serie de Comodín de la Liga Nacional que iniciará el martes 29 de septiembre a la 1:00 p.m. (hora panameña). Ese emparejamiento está pactado al ganador de dos de un límite de tres encuentros.

Cerró fuerte

El también panameño Leonardo Bernal conectó su quinto cuadrangular en el último partido de la temporada para los Cardenales de San Luis que enfrentaron a los Cerveceros de Milwaukee.

Bernal, quien debutó en la 'Gran Carpa' el 1 de septiembre, pegó su estacazo en la octava entrada y produjo tres carreras que acercaron a los Cardenales que terminaron perdiendo por pizarra de 4 carreras por 6.

El oriundo de la provincia de Coclé bateó finalmente de 2-1 con una carrera anotada y tres empujadas. También desempeñó el rol de receptor.

Su compatriota Iván Herrera, conectó de 3-0 y anotó una carrera como bateador designado para los Cardenales que afrontaron el encuentro sin opciones de avanzar a la postemporada.

Con la mira en los playoffs

Miguel Amaya bateó dos inatrapables en cuatro oportunidades y anotó una carrera por los Cachorros de Chicago que vencieron a los Medias Rojas de Boston, por 6 a 2.

El receptor santeño y los Cachorros se encaminan hacia San Diego para enfrentar a los Padres en la Serie de Comodín de la Liga Nacional.